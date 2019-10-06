Полиция в Гонконге снова применила слезоточивый газ для разгона протестов

Десятки тысяч человек в Гонконге вышли на акцию протеста из-за введенного властями запрета на ношение масок во время массовых демонстраций. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ, сообщает Reuters. По словам очевидца, очевидных причин для применения спецсредств не было, поскольку митинг, проходящий в районе Пасифик Плейс, был мирным.

С 4 октября власти Гонконга запретили ношение масок во время акций протеста. Нарушение запрета карается лишением свободы сроком до одного года и штрафом $3200. Глава Гонконга Кэрри Лам считает, что запрет станет «эффективным средством сдерживания радикального поведения».

О развитии конфликта — в материале “Ъ” «Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих».