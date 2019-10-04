Власти Гонконга запретили ношение масок во время акций протеста

Правительство Гонконга, как и намеревалось, запретило ношение масок во время массовых демонстраций и акций протеста. Глава Гонконга Кэрри Лам воспользовалась законом о чрезвычайном положении, который расширяет полномочия властей, пытающихся справиться с многомесячными акциями протеста.

Запрет вступает в силу 5 октября и касается не только масок, закрывающих лицо целиком, но и тех, что закрывают лицо частично, а также раскрашивания лиц красками. Нарушение запрета карается лишением свободы сроком до одного года и штрафом $3200.

По мнению госпожи Лам, запрет на ношение масок станет «эффективным средством сдерживания радикального поведения» со стороны слишком агрессивных участников акций протеста. «Мы должны спасти Гонконг, настоящий Гонконг и Гонконг будущего. Мы должны остановить насилие. Нельзя позволить, чтобы ситуация все время ухудшалась»,— заявила она.

Между тем, как сообщает агентство AP, это действие властей спровоцировало новые акции протеста в Гонконге, участники которых вышли на улицы в масках, скандируя: «Гонконг, сопротивляйся!» Несколько групп протестующих перекрыли улицы, разложили костры, в одном из которых был сожжен флаг КНР.

О развитии конфликта — в материале “Ъ” «Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих».

Алена Миклашевская