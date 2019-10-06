Эрдоган обсудил с Трампом создание зоны безопасности в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Основной темой разговора стал вопрос создания зоны безопасности в Сирии, сообщили в администрации турецкого президента.
«Помимо двусторонних вопросов, участники встречи обменялись мнениями о безопасной зоне, которую планируется создать на востоке Евфрата»,— говорится в распространенном сообщении.
Также глава Белого дома пригласил своего турецкого коллегу на встречу в Вашингтон. Визит планируется в ноябре.
Несколькими часами ранее господин Эрдоган заявил, что окружение американского президента не выполнило его поручения о выводе военных из районов Сирии к востоку от реки Евфрат. Он также обвинил Вашингтон в поставке оружия боевикам. Днем ранее он анонсировал начало новой военной операции в Сирии.
О развитии ситуации в регионе — в материале “Ъ” «США маневрируют между курдами и турками».
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