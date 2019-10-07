МИД России ждет освобождения журналистки Юзик на этой неделе

Министерство иностранных дел РФ рассчитывает, что задержанная в Иране российская журналистка Юлия Юзик будет скоро отпущена, сказал «РИА Новости» директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. Он заявил, что посол РФ в субботу, 5 октября, посещал МИД Ирана, и разбирательство «завершается». На вопрос о том, могут ли журналистку отпустить уже на этой неделе, дипломат ответил: «Скорее всего да».

О задержании в Иране Юлии Юзик стало известно 4 октября. О том, что она находится в тюрьме, сообщила ее дочка, коллеги подтвердили. По некоторым данным, журналистку подозревают в шпионаже. В МИД Ирана пообещали, что госпожу Юзик вскоре освободят, но позднее отказались от этих слов.

Подробности — в публикации “Ъ” «В Иране задержали российскую журналистку».