МИД Ирана сообщил о скором освобождении российской журналистки

Задержанную в Иране российскую журналистку Юлию Юзик вскоре освободят, заявил официальный представитель иранского МИДа Аббас Мусави. «Ее задержали для дачи ряда объяснений»,— сообщил «РИА Новости» господин Мусави.

Российское посольство о намерении Тегерана отпустить журналистку не проинформировано. «Нас иранцы пока не информировали»,— сообщил агентству пресс-атташе дипмиссии РФ Андрей Ганенко.

О задержании журналистки и автора нескольких книг стало известно 4 октября. О том, что госпожа Юзик находится в тюрьме, рассказала ее дочь, и подтвердили коллеги.

В посольстве РФ в Тегеране “Ъ” сообщали, что «в курсе» ситуации и «разбираются» с ней. По данным матери журналистки, Юлию Юзик подозревают в шпионаже в пользу Израиля.

Подробнее — в публикации “Ъ” «В Иране задержали российскую журналистку».