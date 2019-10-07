Джо Байден задвигается от демократов

Безусловный лидер в борьбе за право выдвигаться от Демократической партии США на президентских выборах 2020 года Джо Байден стремительно теряет позиции. Этому способствовал в первую очередь недавний «украинский скандал», в котором господин Байден выглядит небезупречно. Кроме того, скандал привлек к нему слишком много внимания, обнажив и прочие проблемы демократического кандидата, в частности, его преклонный возраст (ему без малого 77 лет) и проблемы с деньгами на избирательную кампанию. В гонке за выдвижение кандидатом от Демократической партии Джо Байдена догнала сенатор-демократ Элизабет Уоррен.

Как показывает последний опрос общественного мнения, Джо Байден проигрывает в гонке за право выдвигаться от Демократической партии на президентских выборах 2020 года. Его на 6% опережает сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, входящая в организацию «Прогрессивные демократы Америки». Превосходство впервые такое значительное: в некоторых опросах госпожа Уоррен изредка и раньше вырывалась вперед, но ее преимущество составляло, как правило, 1–2%.

Впрочем, по данным других опросов, Джо Байден в среднем опережает сенатора на 2,2%. И все же от его колоссального преимущества в 20% и более, которое опросы показывали в мае, не осталось и следа.

Социологические результаты получили и денежное выражение: за третий квартал 2019 года штаб Джо Байдена смог собрать лишь $15,2 млн пожертвований, в то время как результат его основного конкурента — госпожи Уоррен — составил $24,6 млн. При этом штаб Берни Сандерса (противостоявшего Хиллари Клинтон в борьбе за выдвижение от Демократической партии на прошлых президентских выборах) смог привлечь $25,3 млн. И даже Пит Буттиджич, набирающий, по данным опросов, лишь 5,5% голосов демократов, отчитался о получении $19,3 млн.

Вполне ожидаемо рекордсменом по сбору пожертвований на кампанию оказался Дональд Трамп — ему удалось привлечь впечатляющие $125 млн.

Такие скромные результаты Джо Байдена объясняются не только «украинским скандалом». Главный стратег президентской кампании Джеба Буша в 2016 году Дэвид Кочел пояснил, что кандидаты вроде господина Байдена — ставленники традиционных умеренных политических кругов — привлекают много сверхбогатых сторонников и обычно отчитываются о рекордных пожертвованиях на первоначальном этапе гонки, когда эти доноры жертвуют максимально возможную сумму. Затем поток денег замедляется. Именно такая ситуация, по словам господина Кочела, сложилась у Джеба Буша в 2016 году. Кроме того, в летние месяцы многие состоятельные жертвователи уезжают в отпуска и перестают активно участвовать в политических процессах.

И все же главная проблема Джо Байдена — постоянно обсуждающийся в СМИ скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Поддерживающие демократов ведущие медиа часто поясняют, что обвинения Дональда Трампа в адрес Джо Байдена «не подтверждены», «не доказаны», однако телезритель, зачастую не погружаясь в детали и не досматривая выпуск новостей до конца, остается с впечатлением, что бывший вице-президент и его сын могут быть нечисты на руку.

Примечательно, что еще в 2015 году ситуацию вокруг Джо Байдена и его сына освещал корреспондент The New York Times Джеймс Ризен. Он тогда писал, что конфликт интересов может подорвать образ Байдена-старшего как борца за Украину без коррупции. «Очень странно видеть, как Дональд Трамп, (его адвокат.— “Ъ”) Рудольф Джулиани и их пособники извращают, искажают мою журналистскую работу и превращают ее в ложь и едкую пропаганду»,— сетовал он уже в сентябре 2019 года в материале для издания Intercept.

Кроме того, у Джо Байдена есть еще одна проблема — в отличие от президента Трампа, его практически не поддерживает национальный комитет его партии. Это отчасти наследие 2016 года — многие американцы тогда полагали, что национальный комитет Демократической партии выступал за «кандидата истеблишмента» Хиллари Клинтон в противовес «демократическому социалисту» Берни Сандерсу. Уже после выборов этот факт подтвердила временная глава комитета Донна Брэзил в книге о прошедшей предвыборной кампании. Этот скандал привел к тому, что комитет в итоге принял декларацию о жестком нейтралитете и отказе от поддержки того или иного кандидата до завершения праймериз.

В итоге, пока комитет Республиканской партии в Twitter критикует Джо Байдена и демократов за попытку импичмента президента Трампа, демократический аккаунт размещает миролюбивые сообщения о необходимости повышения минимальных зарплат и реформе системы здравоохранения.

Наконец, против господина Байдена играет и его преклонный возраст. Пресса не устает смаковать казусы с его участием — и фразу «мое время истекло» во время первых дебатов, и то, как он перепутал штаты Нью-Гемпшир и Вермонт, и оговорку, что убийства Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга произошли в 1970-е, хотя они произошли в 1960-е.

Экс-президент США 95-летний Джимми Картер, выступивший в поддержку Джо Байдена, сказал, что сам он мог бы исполнять обязанности президента и в 80-летнем возрасте, но на рейтинг демократического кандидата это не слишком повлияло.

И финансовые проблемы, и преклонный возраст, и растущее давление со стороны более радикальных кандидатов заставляют американцев гадать, сможет ли некогда казавшийся несокрушимым фаворит демократической гонки противостоять как соперникам-однопартийцам, так и Дональду Трампу. Возможно, предстоящие 15 октября дебаты кандидатов-демократов станут решающими для Джо Байдена: он или закрепит за собой ускользающий статус фаворита, или окончательно уступит дорогу более успешным конкурентам.

Вадим Гурвич