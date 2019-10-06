Путин: мне неинтересно положение Зеленского

Президент России Владимир Путин не интересуется положением, в котором оказался его украинский коллега Владимир Зеленский после переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Об этом российский президент заявил британском журналисту Киру Симмонсу в кулуарах Российской энергетической недели. Кадры интервью транслировались в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Я не знаю, мне это неинтересно. Что об этом говорить. Вам следует спросить об этом (Зеленского. — “Ъ”)», — ответил господин Путин на вопрос о положении украинского президента (цитата по РИА Новости).

5 октября премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что «не завидует» господину Зеленскому, пообещавшему расследование дела сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера. По словам главы правительства, президент Украины «попал между молотом Демократической партии и наковальней Республиканской».

20 сентября в ряде американских СМИ появились утечки, согласно которым в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля, Дональд Трамп потребовал от него начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США и возможного конкурента господина Трампа на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. В связи с этим Демократическая партия США заподозрила господина Трампа в злоупотреблении властью для того, чтобы повлиять на исход выборов, и потребовала импичмента главы государства. Позднее господин Трамп подтвердил, что обсуждал с господином Зеленским деятельность бывшего вице-президента США, а также разрешил опубликовать стенограмму разговора, что и было сделано. Минюст США не нашел в ней нарушений.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «На Украину не давят, но она сопротивляется».