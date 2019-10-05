Медведев «не завидует» Зеленскому, пообещавшему расследование дела Байдена

Владимир Зеленский попал в непростое положение, пообещав расследовать дело сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев. Как сказал глава российского правительства в интервью «Вести в субботу» телеканала «Россия-1», он сейчас «точно не завидует» украинскому президенту.

«Могу сказать, что я в настоящий момент точно не завидую господину Зеленскому, если брать отношения Украины с США. Потому что он попал между молотом Демократической партии и наковальней Республиканской»,— полагает господин Медведев.

Отвечая на вопрос ведущего Сергея Брилева, станет ли Владимир Зеленской для Дональда Трампа его Моникой Левински, Дмитрий Медведев назвал американцев «злыми ребятами».

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При этом глава российского правительства уверен, что процедура импичмента господину Трампу, инициированная демократами, не повлияет на саму американскую систему в целом. «У них все будет нормально, но какой резонанс это получит в других странах, в той же самой Украине, поживем — увидим. Смотреть за этим любопытно»,— добавил господин Медведев.

Напомним, поводом к началу процедуры импичмента американскому президенту стал телефонный разговор, состоявшийся в июле между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. В ходе беседы американский президент предложил начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына главного соперника Дональда Трампа на ближайших президентских выборах.

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