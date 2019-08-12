Сочинская засуха

В пятом туре чемпионата России его лидер «Зенит» на выезде обыграл «Динамо», в то время как ЦСКА, занимавший чистое второе место, дома ограничился нулевой ничьей с «Сочи». Таким образом, группа ближайших преследователей, которую составляют армейцы, «Краснодар», «Арсенал» и «Локомотив», отстает от петербуржцев на три очка. Правда, в случае победы «Ростова» над «Крыльями Советов» в заключительном матче тура, который пройдет сегодня, преимущество «Зенита» над ближайшим преследователем сократится до двух баллов.

Количество нулей в турнирной таблице чемпионата России постепенно сокращается. В субботу к этому приложил руку «Оренбург», который, попав дома в непростую ситуацию, отыграл два мяча у «Тамбова». Таким образом, команд, не имеющих очков, в турнире не осталось.

Но некоторые из нулей упорно не желают исчезать. «Зенит», например, не проигрывает, а «Сочи», встречавшийся в Москве с ЦСКА, не забивает. Пресс-служба дебютанта премьер-лиги даже не стесняется шутить на эту тему, размещая в официальном аккаунте клуба в Twitter шутливый опрос, когда же наконец команда откроет счет своим голам в премьер-лиге. Вариантов ответов четыре, в том числе день завершения карьеры Игоря Акинфеева.

Тот, однако, уходить не собирается и остается одним из самых надежных вратарей турнира. Правда, на этот раз в самом начале матча Игорь Акинфеев заставил партнеров поволноваться, когда, не разогревшись, неудачно начал атаку своей команды, передав мяч Ибрагиму Цаллагову, но затем он только выручал. В первом тайме, кстати, «Сочи» продолжал ловить свои шансы, и еще один острейший момент возник у Андрея Мостового, вышедшего с Акинфеевым один на один. Лишь в концовке преимущество ЦСКА стало подавляющим. Но ни так и не перешедший в «Кристал Пэлас» Федор Чалов, который до крови разбил лицо, столкнувшись с кем-то из соперников, ни его партнеры пробить вратаря Сослана Джанаева не сумели. В итоге — нулевая ничья, а это значит, что «Сочи» не забивает уже пять туров подряд. И теперь у него есть шанс побить рекорд пермского «Амкара», который два года назад установил рекорд премьер-лиги, открыв счет своим голам лишь в матче шестого тура на 76-й минуте.

Другая воскресная столичная встреча, наоборот, оказалась обильной на голы. «Локомотив» не оставил шансов «Уралу», победив его с редким для российского чемпионата счетом 4:0. День повышенной результативности в Черкизово начал Федор Смолов, а завершил Алексей Миранчук, который еще в первом тайме был близок к сотворению шедевра, но ударом пяткой в одно касание вместе с вратарем перекинул еще и перекладину. Несмотря на такой результат, главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не до конца остался доволен реализацией опасных моментов, а генеральный директор клуба Василий Кикнадзе подтвердил, что в ближайшие дни атаку железнодорожников почти наверняка усилит черногорец Лука Джорджевич из «Зенита».

Петербуржцы же в субботу также в Москве на «ВТБ Арене» уверенно добились нужного результата в матче с «Динамо» — победили 2:0. Самым приятным событием для болельщиков бело-голубых стало появление на футбольном поле Александра Овечкина, который перед началом встречи нанес символический удар по мячу. Уже через десять минут после стартового свистка отличился Артем Дзюба, использовавший провал в центре обороны бело-голубых, причем одновременно с этим получил травму вратарь «Динамо» Артем Шунин. Вышедший на замену Игорь Лещук результативных для своей команды ошибок не допускал, но под конец все-таки пропустил второй гол после удара Магомеда Оздоева. Причем полузащитник москвичей Артур Юсупов к тому времени уже заработал вторую желтую карточку.

«Динамо», разумеется, надеется на свежих новичков — нападающего Максимилиана Филиппа и защитника Романа Нойштедтера, перешедших в пятницу соответственно из дортмундской «Боруссии» и «Фенербахче». Что же касается звездного новобранца «Зенита» Малкома, отыгравшего весь второй тайм, то, как и в предыдущем матче с «Краснодаром», ничего выдающегося он не показал. Больше всего запомнился эпизод, в котором кроме бразильца невольно поучаствовал главный судья Евгений Турбин. Пытаясь во время остановки игры примерно с 40 м переправить мяч Ярославу Ракицкому, нападающий случайно угодил в арбитра, которому хватило выдержки воспринять это происшествие с чувством юмора.

Евгений Федяков