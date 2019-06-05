«Рубин» сократил Курбана Бердыева

В среду казанский «Рубин» объявил об отставке главного тренера Курбана Бердыева. Как сообщается на официальном сайте клуба, она произошла по итогам встречи 66-летнего специалиста с руководством. Отмечается, что решение покинуть команду принял наставник. Между тем, по мнению источников, знающих ситуацию, основными причинами ухода Курбана Бердыева стали его принципиальные расхождения с генеральным директором «Рубина» Рустемом Саймановым, а также слишком высокая зарплата тренера, которая составляла, по неофициальным данным, €3 млн в год.

О том, что Курбан Бердыев может уйти из ставшего для него родным «Рубина», стало известно в конце недавно завершившегося чемпионата России, по ходу которого казанский клуб избавился практически от всех высокооплачиваемых футболистов и доигрывал полурезервным составом. Дело в том, что главный спонсор команды ТАИФ резко сократил ее финансирование и вообще решил, как говорят в подобных случаях, сменить вектор развития клуба, отказавшись от покупок и содержания дорогостоящих исполнителей в пользу собственных воспитанников.

Постепенно суммарная зарплатная ведомость «Рубина», по данным издания «Бизнес Online», съежилась до €6 млн в год, а самым высокооплачиваемым игроком считался полузащитник Руслан Камболов с годовым окладом €1 млн. Вместе с тем главный тренер по-прежнему зарабатывал по контракту, подписанному еще летом 2017 года, когда ситуация в клубе была принципиально иной, €3 млн в год. К слову, сейчас в премьер-лиге никто из коллег Курбана Бердыева столько не получает. И еще €1,5 млн составляли расходы на его тренерский штаб. Такой дисбаланс, естественно, не устраивал руководство и покровителей «Рубина», тем более что по итогам чемпионата команда показала лишь 11-й результат.

Любопытно, что проработавший в казанской команде в общей сложности 14 лет Бердыев был готов согласиться на существенное понижение своей зарплаты, так же как и его помощники.

Незадолго до окончания сезона он заявил: «Мы понимаем положение. Когда нас приглашали сюда, стояла другая задача, приглашались игроки на серьезные контракты. Но потом случилось то, что случилось, и пришлось идти на оптимизацию. Тренеры понимают, что их зарплаты высоки, и согласны на понижение. Я готов на существенное понижение, потому что мой контракт действительно обременителен». Однако в то же время Бердыев отметил, что проблема не только в деньгах. «Даже с небольшим бюджетом, но со сплоченным коллективом можно добиваться успеха,— сказал он.— Сегодня тульский ''Арсенал'' это подтверждает. Так было при мне в ''Ростове''. Было тяжело с финансами, но атмосфера была очень хорошая, где тренеры и игроки были семьей. А в ''Рубине'' обстановка оставляет желать лучшего».

Бердыев тогда не расшифровал, что он конкретно имел в виду, произнося последнюю фразу. Но, по информации из источников, близких к клубу, у авторитетного тренера возникли трения с генеральным директором «Рубина» и его давним партнером Рустемом Саймановым. Они по-разному видят будущее клуба, к тому же Сайманов, долгое время находившийся в тени Бердыева и реализовывавший в основном его идеи, начал проявлять самостоятельность. ТАИФ в этом рабочем конфликте поддержал генерального директора и его модель развития «Рубина» — без завышенных амбиций и, соответственно, без крупных финансовых затрат.

Так что вряд ли в ближайшее время казанцы смогут добиться таких успехов, каких они добились при Бердыеве. Под его руководством они дважды выигрывали чемпионат России (2008, 2009), один раз Кубок страны (2011/2012) и дважды Суперкубок (2010, 2012), а кроме того, завоевывали бронзовые медали национального первенства (2003, 2010), принимали участие в групповом турнире Лиги чемпионов и добирались до 1/4 финала Лиги Европы.

Впрочем, все это дела давно минувших лет.

Второе пришествие Курбана Бердыева в «Рубин» после трехлетнего сотрудничества с «Ростовом» не привело к возвращению команды на лидирующие позиции в России.

Ведь даже с достаточно большим бюджетом она заняла в прошлом чемпионате лишь 10-е место. Видимо, Бердыев уже сделал в Казани все, что мог. На прощание «Рубин» выразил ему признательность и благодарность за неоценимый вклад в развитие клуба. В официальном сообщении об отставке Курбана Бердыева назвали легендой и олицетворением самой успешной, золотой эпохи в истории «Рубина», а заканчивается оно словами: «Спасибо за все, Тренер!»

Александр Ильин