Die Dynamischen Weiss-Blauen

Московское «Динамо» объявило сразу о двух заметных трансферах. Состав команды пополнили нападающий дортмундской «Боруссии» Максимилиан Филипп и защитник сборной России Роман Нойштедтер, который, успев поиграть в том числе за «Боруссию» из Менхенгладбаха и «Шальке», три последних сезона провел в турецком «Фенербахче». В составе «Динамо» они будут не первыми игроками, имеющими опыт выступлений в бундеслиге. В первой половине этого десятилетия за бело-голубых выступал бывший форвард сборной Германии Кевин Кураньи, а в январе прошлого года в Москву из «Кельна» перебрался полузащитник Константин Рауш.

Немецкие легионеры — сравнительно редкие гости чемпионата России. До старта прошлого сезона за всю историю турнира их насчитывалось всего пять, почти втрое меньше, чем, например, испанцев или французов. Самой заметной фигурой из этого короткого списка был приехавший в московское «Динамо» летом 2010 года и задержавшийся там на пять лет бывший нападающий сборной Германии Кевин Кураньи. Поэтому прошлогоднее появление в «Локомотиве» такой фигуры, как чемпион мира 2014 года защитник Бенедикт Хеведес, стало почти сенсацией.

Нынешний же сезон уже стал самым урожайным на немцев за всю историю Российской премьер-лиги (РПЛ). На прошлой неделе состав «Спартака» пополнил другой чемпион мира пятилетней давности — форвард Андре Шюррле, уже выходивший на поле в двух матчах за свой новый клуб. А теперь снова пришла очередь московского «Динамо», которое объявило о заключении четырехлетнего контракта с Максимилианом Филиппом. Этот нападающий последние два года числился в составе одного из германских грандов, дортмундской «Боруссии», где, кстати, красно-белые и арендовали Шюррле. Заплачено за Филиппа, по данным Bild и других немецких источников, €20 млн — больше, чем за кого бы то ни было из новобранцев РПЛ, не считая бразильца Малкома, перешедшего в «Зенит» из «Барселоны» за €40 млн. Портал Transfermarkt, правда, оценивает стоимость немца в €13 млн, хотя два года назад он был куплен «Боруссией» у «Фрайбурга» за те же €20 млн.

На переход из состава серебряного призера чемпионата Германии в клуб, не претендующий на ведущие роли в РПЛ, Филипп решился не только из-за высокой зарплаты, предложенной ему в Москве. В прошлом сезоне он, мягко говоря, не блистал, забив за «Боруссию» лишь один гол в 15 матчах национального первенства, однако для российского чемпионата, в котором на первые роли зачастую выходят скромные европейские середняки, может оказаться весьма заметной фигурой. Филиппу 25 лет, он находится в расцвете сил, играет обычно оттянутого форварда, а с результативностью у «Динамо» туго: три гола в четырех матчах. Поэтому не исключено, что руководство бело-голубых попало в точку, осуществив самый крупный трансфер в истории клуба (рекордными для «Динамо» до сих пор были переходы из «Анжи» венгра Балажа Джуджака и Александра Кокорина, за которых в свое время, еще до дисквалификации клуба из еврокубков в связи с нарушением финансового fair play летом 2015 года, было выложено по €19 млн).

Роман Нойштедтер Фото: ФК «Динамо-Москва»

Практически одновременно с сообщением о трансфере Филиппа «Динамо» объявило о подписании однолетнего контракта с защитником Романом Нойштедтером, имевшим после завершения трехлетнего контракта с турецким «Фенербахче» статус свободного агента. У этого 31-летнего футболиста тоже имеется опыт выступления в бундеслиге, где он играл за «Боруссию» из Менхенгладбаха и «Шальке», хотя и не был там на первых ролях. А еще у игрока, родившегося в семье бывшего полузащитника сборной Казахстана Петра Нойштедтера, есть российский паспорт, что невозможно не принимать во внимание, учитывая лимит легионеров, по-прежнему действующий в РПЛ. Таким образом, у главного тренера «Динамо» Дмитрия Хохлова при формировании основного состава наверняка будет больше вариантов.

Переход Нойштедтера примечателен еще и тем, что в «Динамо» уже играет футболист с похожей судьбой — левый полузащитник Константин Рауш, который родился в Томске, но в детстве уехал с родителями в Германию. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассматривал этих двух игроков в качестве кандидатов на участие в чемпионате мира 2018 года, но сыграть там им не довелось. Зато теперь неплохо знакомые друг с другом Рауш и Нойштедтер объединились в московском «Динамо», которое, судя по всему, становится самым немецким клубом нынешнего сезона в РПЛ.

Евгений Федяков