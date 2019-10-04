Медведев заявил, что США «обкатывают» новую модель смены режимов в Латинской Америке

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что США «суют нос в дела других стран» и тестируют новые методы вмешательства в дела других государств в Латинской Америке. По его словам, это в том числе происходит на Кубе.

«Сейчас в вашем регионе фактически происходит обкатка новой модели всякого рода вмешательств в дела суверенных государств, попыток нелегитимных переворотов и смены режимов. Причем, в данном случае США действуют не только с помощью мягких сил, как принято говорить в международных делах»,— сказал господин Медведев во время выступления перед студентами Гаванского университета (цитата по «РИА Новости»).

Дмитрий Медведев заявил, что Латинская Америка является одним из ключевых направлений в международном сотрудничестве для России, и это «уж точно не задний двор США». Москва заинтересована в том, чтобы в регионе была стабильность.

Во время выступления господин Медведев также отметил, что Россия и Куба подвергаются серьезному давлению извне, но не поддаются ему. В качестве ответа на это страны должны укреплять сотрудничество, считает Дмитрий Медведев. «Россия всегда открыто выступала против санкций в международной политике. В том числе я имею в виду и последние решения США в отношении Кубы,— сказал он во время своей речи.

Господин Медведев также выразил уверенность, что американские санкции не помешают ее развитию, поскольку страна на протяжении 60 лет живет «фактически в условиях торгово-экономической и финансовой блокады», но все равно остается суверенным государством.

Как сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, во время визита Дмитрия Медведева на Кубу тема размещения ракет средней и меньшей дальности в стране не обсуждался. «Нет никаких оснований ее рассматривать»,— сказал он журналистам (цитата по ТАСС).

Напомним, в 2018 году США ввели санкции против Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, назвав их тройкой тирании. Вашингтон пообещал бороться с антидемократическими режимами этих стран. В течение 2019-го он несколько раз расширял и вводил новые санкции против Кубы. В сентябре президент США Дональд Трамп продлил на год торговое эмбарго, введенное в 1962 году в отношении Кубы.

В начале октября США ввели визовые ограничения против кубинских должностных лиц, ответственных за условия труда кубинских врачей в рамках зарубежных медицинских программ. В Госдепе заявили, что кубинские врачи вынуждены долго работать без отдыха и в небезопасных условиях.

Почему нормализация отношений двух стран сошла на нет, читайте в материале “Ъ” «США закрепили блокаду Кубы акцией в ООН».