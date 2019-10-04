Правительство обсуждает с авиакомпаниями компенсации за запрет полетов в Грузию

Переговоры с авиакомпаниями относительно компенсаций убытков от запрета на авиасообщение с Грузией ведутся, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее “Ъ” узнал о требовании российских авиакомпаний возместить потери от закрытия рейсов в Грузию. По данным “Ъ”, письмо в Минтранс подготовила «Победа», а в целом недополученная прибыль отрасли из-за ограничительных мер превышает 1 млрд руб.

«Безусловно, есть тема для разговоров, общения с авиакомпаниями. Я уверен, что по линии наших соответствующих ведомств, по линии правительства с компаниями ведется соответствующий разговор»,— сказал господин Песков.

Также пресс-секретарь заявил, что Москве и Тбилиси следует «набраться терпения» и «отфиксировать момент, который станет подходящим для возобновления авиасообщения» между странами. Позитивным фактом он назвал российско-грузинские контакты на уровне глав министерств иностранных дел.

«Можно констатировать какие-то первые примеры общения. Вы знаете о встрече министров иностранных дел, которая состоялась в Нью-Йорке недавно. Это позитивный факт. Вместе с тем он был в штыки встречен некоторыми политиками в Грузии»,— сказал господин Песков.

Отношения России и Грузии обострились в июне после скандала с проведением в Тбилиси Всемирной ассамблеи православия. Ее заседание, на котором председательствовал депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, проводилось в грузинского парламенте, и господин Гаврилов как председательствующий сел в кресло спикера. Сначала это спровоцировало протесты с антироссийскими лозунгами и уличные беспорядки, а затем и российско-грузинский кризис. В ответ на критику в адрес Москвы, которая звучала в том числе из уст грузинского президента Саломе Зурабишвили, назвавшей Россию врагом и оккупантом, власти РФ с 8 июля приостановили прямое авиасообщение с Грузией. В конце сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия могла бы возобновить авиасообщение с Грузией.

О позиции Сергея Лаврова — в публикации “Ъ” «Войну мы не начнем, это я вам обещаю».

О том, как развиваются грузинско-российские отношения, читайте в материале “Ъ” «Грузин по осени встречают».