Цена роскоши

Автомобиль с куском древнего метеорита за 60 млн руб., выдвижной коктейльный столик за 2,3 млн руб., набор для охлаждения шампанского за 5,7 млн руб., возможность разогнаться до 100 км/ч за 2,5 секунды на спорткаре ценой в 127 млн руб. Сколько стоят самые горячие предложения этой осени в России в классе самых роскошных автомобилей, выяснили «Деньги».

Метеорит Муонионалуста весом более пяти тонн рухнул из просторов космоса на нынешнюю территорию Швеции 14 тыс. лет назад. Сейчас кусочек этого небесного тела инкрустирован в переднюю панель нового автомобиля Rolls-Royce Phantom Tranquillity. Автомобилей, в отделке которых обыгрывается тема далекого космоса, в мире всего 25 экземпляров, и этой осенью один из них официально предлагается в России по цене в 60 млн руб. Впрочем, производителям автомобильных аксессуаров есть еще чем удивить потенциальных покупателей.

В России в этом году растет спрос на сверхдорогие машины. По данным аналитического агентства «Автостат», за восемь месяцев текущего года продажи автомобилей Lamborghini выросли в 2,8 раза, Rolls-Royce — в 2 раза, Bentley — на 37%, Ferrari — на 5%. Лишь некоторые люксовые автомобильные марки демонстрируют отрицательную динамику продаж: падение на 47% и 33% в текущем году показывают бренды Maserati и Aston Martin. Кроме того, на 36% стали реже покупать Maybach — модель Mercedes-Benz Maybach S-Class.

Больше, чем комфорт

Автомобили класса люкс можно разделить на два ключевых вида — те, что ориентированы на максимальный комфорт, и те, что ориентированы на максимальную скорость (спортивные автомобили). В сфере комфортных люксовых автомобилей в России, в частности, заметен рост спроса на роскошные модели Rolls-Royce. Ключевым элементом модельного ряда этого британского бренда сейчас является люксовый седан Phantom. Недавно начались продажи восьмого поколения этой модели по цене в ряде комплектаций за 45 млн руб. Машина оснащается 6,7-литровым двигателем мощностью 571 л. с., максимальная скорость — 250 км/ч, разгон до 100 км/ч — 5,1 секунды. Особенно тщательно в новой модели поработали над звукоизоляцией. «В основе модели Phantom — новая алюминиевая платформа, которая позволила увеличить жесткость силовой структуры кузова на 30% и одновременно увеличить массу автомобиля,— рассказывает Александр Залогин, директор автосалона "Авилон. Rolls-Royce".— Прошлый кузов модели до сих пор являлся самым тихим автомобилем, однако в новом кузове Phantom имеет на 130 кг больше звукоизоляционных материалов. А шумоизолирующее покрытие кузова и пропененные изнутри шины позволяют обеспечить абсолютную тишину в салоне».

Новый тренд в автомобильном люксовом сегменте — это появление в нем внедорожников. Недавно марка Rolls-Royce начала продажи в России своего первого в истории внедорожника Cullinan, идея которого — предложить возможность максимально комфортного выезда на природу. Этой осенью такой вариант выезда доступен по цене порядка 30 млн руб. «Комфорт на бездорожье у модели Cullinan обеспечивается полноуправляемым шасси и пневмоподвеской с регулируемым клиренсом и адаптивными амортизаторами, которые непрерывно подстраивают свое сопротивление по показаниям множества датчиков,— продолжает Александр Залогин.— В некоторых комплектациях багажник отделен от салона прочной стеклянной перегородкой — это помогает уменьшить шумы и сохранять температуру. В салоне, отделенном от багажного отделения стеклянной перегородкой, существуют две возможные конфигурации задних сидений. Первая под названием Lounge Seat со складываемыми сиденьями второго ряда обеспечивает пространство для комфортного размещения трех пассажиров, что особенно удобно при использовании автомобиля для поездок с семьей или друзьями. Вторая — Viewing Suite — имеет два дополнительных кресла и столик для отдыха на стоянке или для выездов на пикник».

Скоростное решение

В сегменте спортивных люксовых авто внимание любителей скорости этой осенью приковывает к себе марка Ferrari. Недавно официальные дилеры в России начали продавать модель с самым мощным мотором в истории бренда — купе Ferrari 488 Pista и вариант этого суперкара в кузове кабриолет 488 Pista Spider. Цена вопроса — 29,5 млн и 34 млн руб. соответственно. «Суперкар 488 Pista оснащен самым мощным двигателем V8 в истории итальянской марки с рабочим объемом 3,8 л. Конструкторам удалось существенно увеличить его мощность: с 670 до 720 л. с. при 8 тыс. об/мин. То есть удельная мощность составляет 185 сил на литр рабочего объема,— рассказывает Павел Валуев, директор автосалона "Авилон. Ferrari".— Благодаря новому двигателю у Ferrari 488 Pista потрясающая динамика: спорткар разгоняется с нуля до сотни за 2,85 секунды, а до 200 км/ч — за 7,6 секунды, максимальная скорость составляет более 340 км/ч. Новые Ferrari 488 Pista и 488 Pista Spider — экстремально мощные гоночные автомобили, позволяющие использовать их и на городских дорогах. Их динамические характеристики сбалансированы таким образом, чтобы удовлетворить пожелания любого водителя: от профессиональных гонщиков до любителей спортивной езды. Данные модели отличаются улучшенной динамикой, безупречно точной и легкой управляемостью».

Также в новом кабриолете Ferrari 488 Pista Spider обращает на себя внимание уникальный механизм сдвижной крыши. «Процесс открытия или закрытия выдвижного жесткого верха суперкара осуществляется всего за 14 секунд, причем это возможно сделать и в движении — на скорости до 45 км/ч,— отмечает Павел Валуев.— При движении на большой скорости у машины за комфортную атмосферу в салоне отвечает заднее ветровое стекло с электроприводом. В полностью поднятом положении оно позволяет водителю и пассажиру легко общаться друг с другом при движении со сложенной крышей на скорости более 200 км/ч».

Еще одно горячее люксовое предложение этой осени — лимитированная серия Aston Martin Valhalla, получившая название по имени рая в германо-скандинавской мифологии, куда попадают павшие в бою воины. Valhalla оснащен гибридным мотором с турбонаддувом мощностью в 1 тыс. л. с., кузовом из углеродного волокна, карбоновыми сиденьями, полным приводом с электронной блокировкой заднего дифференциала, также в конструкции автомобиля используется уникальное гибкое антикрыло, у которого в зависимости от режима движения меняется форма профиля. Это позволяет гиперкару успешно разгоняться до 100 км/ч за 2,5 секунды, а максимальная скорость дорожного болида составляет 354 км/ч. Предполагается, что новинка будет выпущена ограниченной серией в 500 штук, в России на машину можно сделать заказ по цене в 127 млн руб.

Lamborghini Sian Фото: Automobili Lamborghini S.p.A.

Но пожалуй, самым дорогим спорткаром этой осени в России станет Lamborghini Sian, мировая премьера которого состоялась в сентябре этого года на автосалоне во Франкфурте. В переводе на русский Sian означает «Молния», этот автомобиль получил гибридный мотор V12 суммарной мощностью в 785 л. с. Особенность конструкции заключается в том, что здесь в силовой установке использован не традиционный аккумулятор, а литий-ионный конденсатор, который легче и мощнее. Максимальная скорость «Молнии» составляет 350 км/ч, разгон до 100 км/ч займет 2,8 секунды. Всего в мире будет выпущено 63 таких машины (в честь года основания компании — 1963-го), как сообщил «Деньгам» Константин Сычев, глава марки Lamborghini в странах Восточной Европы и СНГ, в России такая машина сейчас официально предлагается за 200 млн руб. К другим горячим новинкам бренда относится спорткар Lamborghini Aventador SVJ 63 Roadster стоимостью от 38 млн руб., а также Aventador SVJ 63 Coupe по цене от 35,5 млн руб.

Брызги шампанского

Эксклюзивные опции — еще один момент, на который сейчас, по словам продавцов, покупатели люксовых авто обращают особое внимание. Иногда их стоимость может превышать цену отдельной премиальной машины. Самой дорогой опцией люкс-сегмента этой осени можно назвать специальный набор для шампанского для автомобилей Rolls-Royce за 5,7 млн руб.

Набор для пикника Rolls-Royce Фото: Rolls-Royce

Этот оригинальный ящичек ручной работы обтянут натуральной черной зернистой кожей, внутри спрятана специальная терморегулирующая капсула для шампанского с монограммой RR для поддержания оптимальной температуры любимого напитка. Во внедорожнике Rolls-Royce Cullinan пользуется спросом опция сиденья и коктейльный столик, которые автоматически выдвигаются наружу из специального отсека в багажнике (цена — 2,35 млн руб.). А вот еще новинка — комплект дорожных сумок Rolls-Royce, которые специально подходят для установки в багажник модели Phantom, за 1,4 млн руб. По словам представителей автодилера «Авилон», в этом году в России было продано три набора таких сумок.

Также менеджеры дилера отмечают, что каждый второй автомобиль марки Rolls-Royce в России продается с опцией «звездное небо», создающей иллюзию свечения звезд на потолке автомобильного салона, цена такой опции — 1,5 млн руб.

Есть и более практичные опции — например, большинство покупателей модели Ferrari 488 Pista предпочитают оснащать спорткар карбоновыми колесными дисками, которые на 40% легче легкосплавных, цена такой опции — 1,74 млн руб. У поклонников английской марки Aston Martin особой популярностью пользуется логотип бренда из спрессованного карбона. Он устанавливается на каждый третий автомобиль, его стоимость — 300 тыс. руб. Покупатели Lamborghini охотно заказывают расширенные пакеты отделки карбоном и углеволокном Forged Composites стоимостью от 600 тыс. руб.

Престижное обслуживание

Помимо цены на сам автомобиль и опции к нему покупателям авто класса люкс стоит приготовиться к существенным тратам и на обслуживание элитной машины. «Для автомобилей класса люкс налог на роскошь рассчитывается с максимальным коэффициентом 3,— напоминает Александр Сапов, директор сервиса GetTransfer.com.— Это может вылиться в немалую сумму. Например, для нового внедорожника Lamborghini Urus транспортный налог теперь будет составлять более 230 тыс. руб. в год, или почти 20 тыс. руб. ежемесячно».

Придется потратиться и на техническое обслуживание. «Бензин современные двигатели даже при мощности в 650 л. с. потребляют вполне умеренно — 12–13 л на 100 км в смешанном цикле. По этой причине топливо для владельцев подобных авто не будет заметной статьей расходов. А вот техническое обслуживание — будет,— продолжает Александр Сапов.— Например, масло для двигателей с такими характеристиками требуется очень хорошее, способное справляться со своими задачами при высоких нагрузках. Подойдет Castrol Edge Professional, литр которого стоит примерно 1 тыс. руб., а его на замену требуется около 10 л. Одновременно в конструкции таких автомобилей особенно много разнообразной электроники, если что-то из таких компонентов выходит из строя, то стоимость ремонта может достигать внушительных сумм, исчисляемых сотнями тысяч рублей».

Не стоит забывать и о повышенной потере цены люксового авто на вторичном рынке. «На вторичном рынке люксовые автомобили быстрее других типов автомобилей теряют в цене,— говорит Александр Пантелеев, директор компании Kodix Auto.— Так, если, скажем, автомобиль Bentley Bentayga был приобретен за 15 млн руб., то через три года официальный дилер примет автомобиль в "трейд-ин" за 10,5–11,5 млн руб. То есть получается, авто за три года теряет около 30%. Так приходится платить за возможность передвижения на престижном автомобиле».

Самые дорогие девайсы для люксовых автомобилей в России Название Для какого автомобиля Особенности Цена (руб.) Набор для шампанского Для автомобилей Rolls-Royce Ящичек ручной работы, обтянут натуральной черной зернистой кожей, внутри терморегулирующая капсула с монограммой RR для поддержания оптимальной температуры шампанского 5,7 млн Коктейльный столик Для модели Rolls-Royce Cullinan Автоматически выдвигается наружу из специального отсека в багажнике 2,35 млн Карбоновые колесные диски Для модели Ferrari 488 Pista Карбоновые диски на 40% легче легкосплавных 1,74 млн Опция «звездное небо» Для автомобилей Rolls-Royce Создает иллюзию свечения звезд на потолке автомобильного салона с обновленным эффектом звездопада 1,5 млн Комплект дорожных сумок Для модели Rolls-Royce Phantom Специально подходят для установки в багажник модели Phantom 1,4 млн Индивидуальные карбоновые сиденья Для автомобилей Ferrari Производятся с использованием карбонового волокна по индивидуальным размерам водителя и существенно сокращают вес кресел, имеют систему фиксации водителя и обеспечивают высокую степень безопасности и комфорта при вождении 884 тыс. Опция Forged Composites Для автомобилей Lamborghini Пакет отделки карбоном и углеволокном 600 тыс. Система сбора и обработки телеметрии Для автомобилей Ferrari Многофункциональное устройство, которое записывает большое количество параметров — от оборотов двигателя в каждый момент времени до точек максимального торможения, скорости на выходе из поворотов, положения педали газа и многого другого, также записывается и видео в высоком разрешении. Эти данные анализируются и выдаются советы по совершенствованию вождения 570 тыс. Сенсорный дисплей для пассажира Для автомобилей Ferrari Полностью интегрирован с бортовыми системами, позволяет пассажирам, так же как и водителю, просматривать информацию о навигации, скорости автомобиля, частоте вращения двигателя и менять некоторые настройки, в том числе и аудиосистемы 410 тыс. Логотип бренда из спрессованного карбона Для автомобилей Aston Martin Устанавливается на кузов автомобиля 300 тыс. открыть таблицу в новом окне Источники: «Авилон», Lamborghini, данные «Коммерсанта».

Георгий Алексеев