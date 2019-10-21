Лидеры рейтинга

Согласно статистике, в 2019 году при покупке автомобиля премиум-класса автовладельцы отдают предпочтение опциям, создающим дополнительный комфорт и престиж. Например, 90% моделей Ferrari оснащаются дополнительным пассажирским дисплеем мультимедиасистемы, в комплектацию нового Bentley входят сиденья с функциями вентиляции и массажа, а каждый второй Rolls-Royce в России имеет потолок с эффектом звездного неба. За восемь месяцев 2019 года было продано 105 автомобилей Lamborghini, что в 2,8 раза выше показателя прошлого года, и 94 автомобиля марки Rolls-Royce, что вдвое больше уровня продаж в 2018 году.

Резкий рост спроса на ультрадорогие автомобили этих марок объясняется обновлением модельного ряда: в 2019 году на рынке появились кроссовер Urus от бренда Lamborghini (80% от общего количества продаж) и внедорожник Cullinan марки Rolls-Royce (64% от общих продаж марки). Не только стоимость автомобиля премиум-класса играет роль при выборе, но и расходы на содержание, стоимость которого складывается из оплаты топлива и технического обслуживания. Лидером рейтинга самых дорогих в обслуживании авто сегмента люкс считается внедорожник Mercedes-Benz G55, далее следуют Cadillac XLR-V, Land Rover Range Rover Supercharged, Lexus LX470 и Jaguar XJR, расходы на эксплуатацию которых за пять лет составят $20–22 тыс.

Стоит также учитывать, что чем дороже авто при покупке, тем больше оно теряет в цене, например, за пять лет эксплуатации: Land Rover Discovery IV, Jaguar XJ и XE — 66% от первоначальной стоимости, Mercedes-Benz CLS-, S- и E-Class — 67%. Поэтому на вторичном рынке автомобили премиум-класса выгоднее покупать, нежели продавать.

Александр Захаров, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК «АвтоСпецЦентр»