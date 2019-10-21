Штучный товар

Самыми дорогими на российском рынке остаются автомобили Rolls-Royce моделей Phantom, Dawn, Wraith, Cullinan и Ghost. Практически не отстают Bentley Mulsanne и Ferrari 812 Superfast, а также некоторые модели Mercedes-Benz AMG, Lamborghini и Aston Martin. Впрочем, часто говорить о конкретных ценах на такие машины сложно, так как такие автомобили продаются, как правило, в эксклюзивных индивидуальных комплектациях или делаются на заказ. Рынок люксовых автомобилей очень мал в штучном выражении — за восемь месяцев текущего года в России продано менее 900 машин, относящихся к этому сегменту. Поэтому говорить о тенденциях на этом рынке и предпочтениях покупателей можно лишь весьма условно.

Сегодня в фаворе та или иная модель, а завтра ее с легкостью сменяет другая, ведь продажи таких автомобилей считают в штуках, а к их покупке толкает желание подчеркнуть собственный статус и выделиться в своем кругу, а иногда просто охота до крутых новинок. Так, суперпрестижные Rolls-Royce и Bentley увеличили продажи, тогда как Mercedes-Maybach S-Class потерял долю рынка (хотя и остался лидером по количеству нашедших покупателей машин). Марка Lamborghini ростом своей популярности у российских клиентов обязана в первую очередь новому кроссоверу Urus, на который пришлось около 80% продаж. Можно найти и другие примеры. И все же в целом дела на рынке автомобилей класса люкс обстоят не слишком радужно.

За прошедшее с начала года время этот сегмент в среднем сократился более чем на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Вряд ли причина снижения количества продаж люксовых автомобилей в России связана с ценой страховки или зарплатой водителя. Те, для кого это мелочь, и раньше покупали б/у машины. Скорее просто уменьшилась целевая аудитория «продукта»: одни, мягко говоря, уже не на свободе, а другие решили пока не тратить публично сверхдоходы. Да и легализовать эти (часто не совсем честные) доходы стало сложнее и дороже. Тот, кто год назад, проходя мимо салона Rolls-Royce, под настроение покупал новую машину, и сейчас может это себе позволить с точки зрения денег, но нельзя — «политика» не позволяет.

Виталий Овчинников, гендиректор агрегатора служб эвакуации и техпомощи МЭТР