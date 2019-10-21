Способ самовыражения

В сегменте самых дорогих автомобилей сегодня наблюдается тенденция дооснащения и индивидуализации автомобилей. Только последние пару лет на дорогах Москвы появляется все больше люксовых авто с ярким и иногда необычным экстерьером кузова. Скорее всего, это такой метод самовыражения.

Также повышается спрос на установку дополнительных опций, которые предусмотрены заводом-изготовителем, но не были установлены у официального дилера или на заводе по причине их банальной дороговизны. Спрашивается, зачем переплачивать от 10% до 50% стоимости опции, если ее можно установить в стороннем сервисе и это никак не повлияет на гарантию на автомобиль? Но это и отличная кормушка для мошенников. Могут под видом оригинала установить вам китайскую «реплику».

Покупателю нужно руководствоваться здравым смыслом и понимать, что бесплатный сыр только в мышеловке. Если говорить о повышении спроса на Rolls-Royce, то тут все очевидно. В этом году пошли предзаказы восьмого поколения «Фантома», которому нет конкурентов по статусу и престижу, а также вышел в свет Rolls-Royce Cullinan, прямой конкурент Bentley Bentayga, который далеко не всех порадовал своим внешним видом. Стоит учесть то, что в нашей стране такой менталитет, когда для такой категории покупателей автомобиль является не средством передвижения, а атрибутом, показателем социального статуса и достатка. Для некоторых бизнесменов и топ-менеджеров действительно важно, на чем приехал их будущий сотрудник или партнер. Что же касается обесценивания люксовых авто, то в среднем такие автомобили теряют в первый год владения 20% стоимости и далее 10–15% в год.

Василий Кисенков, консультант по подбору люксовых автомобилей