Внедорожники в цене

Одним из лидеров люксового сегмента авторынка можно сейчас назвать кроссовер Rolls-Royce Cullinan. Эта машина для продавцов является очень доходной, в августе этого года в России было продано десять таких машин, выручка от них составила 305 млн руб. Cullinan был официально представлен в 2018 году и стал первым внедорожником от Rolls-Royce. По длине это один из самых крупных кроссоверов в мире (5341 мм). Для понимания, за что производитель хочет около 33 млн руб.: в автомобиле учтено все, даже такая на первый взгляд неочевидная деталь, как выдвижная банкетка для пикника в багажнике. Она включает в себя два стульчика и находящийся между ними столик, которые приводятся в движение сервоприводами.

К другим популярным моделям на люксовом рынке относятся купе Rolls-Royce Wraith, купе Bentley Continental, кроссовер Lamborghini Urus, кроссовер Bentley Bentayga. На такие автомобили устанавливаются моторы мощностью более 500–600 л. с., поэтому равных им по динамике в городе и на трассе нет. Стоимость от 15 млн руб. подразумевает также использование лучших материалов и передовых технологий во всем, в том числе в обеспечении комфорта и безопасности. В такой машине у пассажиров на заднем сиденье может быть холодильник, шкафчик для напитков и бокалы. В оснащение того же Cullinan входит система ночного видения, система анализа усталости водителя, четыре камеры для панорамного обзора, передовые элементы навигации и развлечений.

За последние несколько лет под напором покупательского спроса на автомобили класса SUV сдались даже закоренелые традиционалисты среди производителей. В 2017 году Lamborghini представила свой кроссовер Urus, а годом позже у Rolls-Royce вышел вышеупомянутый Cullinan. На сегодняшний день спрос на SUV продолжает расти. В России, например, на этот сегмент в августе пришлось больше половины от всего оборота автомобильного рынка. При сумме месячной выручки в 202 млрд руб. на спортивно-утилитарные автомобили было потрачено 128,8 млрд руб. (речь идет не только о люксовом, но и об остальных сегментах). Нет сомнений в том, что производители люксовых авто будут и дальше развивать свои линейки внедорожников.

Александр Сапов, директор сервиса GetTransfer.com