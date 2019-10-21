Цены на роскошные автомобили волатильны

Продажи в люксовом сегменте автомобилей подвержены сильной волатильности. На них влияют и заработки топ-менеджмента, и общая экономическая ситуация в стране, и в целом готовность обеспеченных людей тратить средства на территории России.

К самым продаваемым люксовым моделям можно отнести Mercedes-Maybach S-Class (10,15 млн руб.), Bentley Continental GT (от 14,29 млн руб.), Rolls-Royce Wraith (средняя стоимость 20 млн руб.), Lamborghini Urus (20 млн руб.). Традиционно среди покупателей присутствуют поклонники Ferrari. Стоимость купе LaFerrari может исчисляться миллионами евро, на российском рынке встречаются предложения от 94 млн руб., тем не менее в текущем году в РФ, по данным carsweek.ru, было продано уже 20 таких авто. Среди причин роста продаж Lamborghini Urus в России до 67 машин (+238%) с начала года выделим относительную новизну модели, экспериментальный для Lamborghini дизайн и широкую обсуждаемость модели на международных автосалонах. Все чаще стала встречаться на улицах столицы модель Rolls-Royce Wraith, которая привлекает роскошью — использованием тикового дерева и кожи в зеленых и перламутровых тонах при оформлении интерьера комплектации Bespoke.

В целом «Автостат» отмечает небольшое снижение продаж премиальных и люксовых авто на 5% за период до 1 августа. Впрочем, вряд ли это станет тенденцией. При относительно стабильных темпах роста экономики доходы топ-менеджмента и акционеров компаний растут, а отток капитала за рубеж не превышает средних показателей. По итогам года мы ожидаем улучшения показателей продаж люксовых авто.

Евгений Миронюк, аналитик ИК «Фридом Финанс»