Лавров выступил за возобновление авиасообщения с Грузией

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия уже могла бы возобновить авиасообщение с Грузией, приостановленное Москвой летом этого года.

«Я бы эти полеты, наверное, вернул. И мне кажется, что это будет правильно, после того как большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте, когда там заседала Межпарламентская ассамблея православия»,— заявил господин Лавров в интервью “Ъ”.

В беседе с “Ъ” министр также подтвердил, что Москва в этом году планировала отменить визовый режим для граждан Грузии. По его словам, соответствующее решение «было уже на выходе». «Оно было непростым. Процесс его подготовки был по понятным причинам сложным. Но в итоге Владимир Путин принял решение, что мы на это пойдем, чтобы народы общались, налаживались контакты, развивался туризм. Эта июньская выходка, конечно, отбросила весь процесс назад»,— сказал Сергей Лавров.

Он выразил надежду, что решение не отменять визы для Грузии в будущем может быть пересмотрено: «В Грузии появились и продолжают набирать позиции вменяемые политики. Посмотрим, как пойдут дела».

Отношения России и Грузии обострились в июне 2019 года после скандала с проведением в Тбилиси Всемирной ассамблеи православия. Ее заседание, на котором председательствовал депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, проводилось в грузинского парламенте, и господин Гаврилов, как председательствующий, сел в кресло спикера. Сначала это спровоцировало протесты с антироссийскими лозунгами и уличные беспорядки, а затем и российско-грузинский кризис. В ответ на критику в адрес Москвы, которая звучала в том числе из уст грузинского президента Саломе Зурабишвили, назвавшей Россию врагом и оккупантом, власти РФ приостановили прямое авиасообщение с Грузией. Госдума рекомендовала пойти еще дальше и ввести против соседней страны экономические санкции. Но президент Владимир Путин эту идею в итоге не поддержал.

Полную версию интервью с Сергеем Лавровым читайте на сайте “Ъ”.

Владимир Соловьев