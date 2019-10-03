«Власть не может ссориться с интеллигенцией»

Известные актеры записали новое видеообращение в поддержку фигурантов так называемого «московского дела». В комментарии к ролику отмечается, что помочь обвиняемым и осужденным может только общественная поддержка. Это уже не первая попытка деятелей искусства привлечь внимание власти к творящейся, по их мнению, несправедливости. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что подобные действия не проходят даром — результат будет.

В записи ролика приняли участие Павел Деревянко, Данила Поперечный, Евгений Цыганов и другие известные актеры. Они рассказывают истории задержаний фигурантов, то, как их судили, что они не хотели травмировать правоохранителей, а просто в ряде случаев пытались как-то защитить тех кого, скажем так, задерживали и тащили в автозак. Сейчас по так называемому «московскому делу» идут апелляции — тех, кто уже осужден.

Показательный случай: Евгений Коваленко — охранник на железной дороге — получил три с половиной года за то, что бросил мусорный бак в сторону росгвардейца, попал ему в ногу. Но последний жив и здоров, несет службу. Или вот студент Высшей школы экономики, будущий политолог Егор Жуков — ждет приговора под домашним арестом. Сначала его обвиняли по серьезной статье, участие в массовых беспорядках, за то, что делал жесты вправо, якобы направляя других протестующих. Однако вскоре эти обвинения отменили, заменив на призывы к экстремизму через интернет. Самый известный случай — актер Павел Устинов. Еего дело обсуждалось на самом верху. Все так же началось с заступничества коллег, в том числе Константина Райкина. В итоге реальный срок в три с половиной года ему заменили на год условно. И еще слушается апелляция блогера Владислава Синицы, который осужден на пять лет за угрозы в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции.

В общем и целом, в последнее время сложилось такое убеждение, что вмешательство известных людей или выступление известных актеров на западный манер действует на наши власти. Положительный опыт был получен во время сибирских пожаров. Тайга горела, а чиновники говорили, что так и нужно. Потом дым пришел в города. И опять создавалось впечатление, что тушить не торопятся. Общественное мнение всколыхнулось, и процесс, как говорится, пошел. «Московское дело», можно сказать,— тоже пожар. И здесь получилось нечто аналогичное. Некоторых фигурантов выпустили, но чтобы совсем оправдать — с этим сложнее. Кроме того, заметно, что с выходом Павла Устинова общественная активность стала спадать. А это значит, и это тоже вытекает из последних событий, остальным снисхождения ждать не стоит. И вот актеры записали ролики, а блогеры выступили в поддержку коллеги Синицы.

Нельзя исключать, что где-то там наверху бытует мнение, мол, итак серьезно пошли на уступки. Если продолжать в том же духе, вся эта либеральная тусовка совсем обнаглеет. Хотя неоднозначность обвинений по-прежнему бросается в глаза, и жесткий сценарий явно не разрядит обстановку в обществе.

Тем более что затишье всегда обманчиво — мало ли что может произойти. Вот, например, так называемого шамана Александра Габышева отправили в психушку. Это улучшает настроение? Наверное, все-таки нет.

Проблема в том, что решения, что дальше делать с недовольными, нет. «Пожар» вокруг Устинова потушили — давайте теперь расслабимся и оставим все как есть. Впору спросить, помогут или нет эти ролики известных актеров. Конечно, помогут. Власть не может ссориться с интеллигенцией, иначе останется совсем одна. Это понимали даже советские вожди. Нужна интеллектуальная поддержка. Иной скажет: «Подумаешь, пригласят своих, проверенных актеров, режиссеров и других. Мало их что ли? И скажут они все что надо. Опыт большой на этот счет имеется». А вот и нет — не многие сейчас решаться рисковать репутацией. Поэтому новый тренд — попытаться возглавить общественное движение, как было с Павлом Устиновым и Иваном Голуновым. Так что даешь больше роликов, хороших и разных. У нас же свобода слова, в конце концов.