Якутского шамана, который шел «изгнать Путина», признали невменяемым

Экспертиза признала невменяемым якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву «изгнать Путина». Об этом адвокату проекта «Правозащита Открытки» Ольге Тимофеевой сообщили в УФСБ Якутии.

«В субботу мы ознакомимся с заключением, а в ближайшую неделю проведем свою экспертизу с независимыми экспертами, в том числе из Москвы. Считаем, что в рамках амбулаторной экспертизы и в условиях недостатка времени невозможно сделать достоверное и исчерпывающее заключение о степени вменяемости подследственного»,— заявили правозащитники в Telegram.

Как сообщает «Правозащита Открытки», экспертизу провели 20 сентября. Александра Габышева доставили в психоневрологический диспансер в сопровождении сотрудников ФСБ. С него взяли согласие на добровольное обследование. В диспансере адвокатам заявляли, что господина Габышева к ним не доставляли. Позднее шаман отозвал согласие на экспертизу, утверждают правозащитники.

Напомним, в марте якутский шаман Александр Габышев пешком отправился в Москву, чтобы «изгнать Путина», он планировал добраться до столицы к 2021 году. По пути к шаману присоединялись другие люди. В сентябре шамана и его сторонников задержали на границе Бурятии и Иркутской области. Позднее на Александра Габышева завели дело о призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК), которые он якобы совершал «в устной форме и в неустановленном месте».

О деле якутского шамана — в материале “Ъ FM” «Танцы с бубном могут стать экстремизмом».

Подробнее о задержании — в публикации “Ъ” «Шамана возвращают на родину».