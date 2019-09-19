В Бурятии задержали шамана, который идет в Кремль «изгонять» Путина

На границе Бурятии с Иркутской областью задержали якутского шамана Александра Габышева, который называет президента России Владимира Путина злым духом и идет «изгонять» его из Кремля, сообщает Znak.com со ссылкой на одного из сопровождающих шамана.

За господином Габышевым приехали два автобуса с полицией, его увезли в сторону Улан-Удэ. По данным издания, на шамана могут завести уголовное дело по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества).

В МВД по Республике Бурятия сообщили о задержании мужчины на трассе без указания его фамилии. По данным полиции, он находится в розыске за преступление на территории Якутии. Источник издания «Тайга.инфо» в МВД подтвердил, что речь идет о шамане.

Напомним, господин Габышев идет в Москву пешком. На тележке он везет юрту, печку, одежду и провиант. Он планирует дойти до столицы в 2021 году. Шаман уже делал такую попытку в прошлом году, но тогда называл себя паломником-пенсионером, который хочет рассказать президенту о жизни в стране.

В пути к Александру Габышеву примыкают другие люди. Некоторые на время, некоторые идут вместе с ним постоянно. Со временем у группы появились автомобили, на которых решили везти вещи, однако их отправили на штраф-стоянку ГИБДД.

Ранее в Улан-Удэ шаману преградила дорогу группа других шаманов из религиозной организации «Тэнгэри». Позже были задержаны два сторонника господина Габышева Дмитрий Баиров и Петр Дондукова. Их освобождения требовали на стихийном митинге в Улан-Удэ.

Подробнее о целях похода шамана Александра Габышева читайте в материале “Ъ” «Нам до политики нет разницы — нам гармония нужна».