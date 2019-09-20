Танцы с бубном могут стать экстремизмом

В Amnesty International признали задержанного якутского шамана узником совести. Александра Габышева остановили на границе с Иркутской областью и отправили обратно в Якутск, откуда он начал свой поход на Москву, чтобы «изгнать зло из Кремля». В российском отделении Amnesty International назвали реакцию властей абсурдом. Как якутский шаман организовал поход на Кремль? Что ему теперь за это грозит? С подробностями — Иван Корякин.

Рано утром в среду к 202-му километру трассы «Байкал» подъехали два автобуса. С фонарями и оружием, как говорят очевидцы, полицейские перекрыли трассу. Часть из них направилась к лагерю, разбитому на ночь, где самодельной юрте спал Александр Габышев, он же Саша-Шаман. Очевидец вспоминает: «Они его повалили на землю такой большой толпой, с автоматами, с дубинками, поволокли в машину, загрузили, молча сели, оружие сложили, к машинам не допускали».

Спецоперация завершилась — Габышева увезли в сторону Улан-Удэ. Позже на сайте бурятского МВД появилось сообщение: «Задержан мужчина 1958 года рождения, находящийся в розыске за совершение преступления на территории Республики Саха (Якутия)». Туда его и пообещали доставить ближайшим авиарейсом. Так завершился поход на Москву шамана, который собирался «изгнать зло из Кремля».

В Якутске и начался поход четыре месяца назад. Габышев в костюме «Горка», футболке с Че Геварой, с тележкой, нагруженной вещами, проходил в день по 20 км, чтобы успеть в Москву к началу 21-го года. По пути излагал тезисы политической программы. Сам Габышев говорил: «Пусть они сделают Россию свободной, справедливой, чтобы человек каждый человеку был равен, все были равны в правах, никто не унижал друг друга ни по нациям, ни по религиям, чтобы все равными были».

Шаман легко приобретал сторонников, которые присоединялись к его походу. Это все больше напоминало забег Форреста Гампа по США. В населенных пунктах на пути Габышева тепло встречали. В Чите шаман выступил на протестном митинге: пришли 700 человек — столько даже местный штаб Навального не собирал.

Но чем дальше продвигался Габышев на запад, тем сложнее становилось. Когда шаман-оппозиционер достиг Бурятии, там его встретили коллеги — местные «шаманы-патриоты». Габышев называл себя «шаманом-воином». Может, это и помогло ему дойти до Улан-Удэ, где его появление совпало с единым днем голосования. На улицы вышли люди требовать освобождения задержанных ранее сторонников Габышева, а затем и отмены результатов выборов мэра, на которых победил поддержанный «Единой Россией» Игорь Шутенков. Но якутского шамана слабо интересовала муниципальная повестка. У него была глобальная цель: «А я вам дорогу туда проложу, надо будет, силой проложу, голодать за свободную Россию буду».

Вероятно, подобные слова и смутили полицию. Журналисты пишут о возможном деле по 282-й статье. Мог ли якутский шаман оказаться экстремистом? По российским законам — легко, говорит адвокат бюро «Деловой фарватер» Андрей Волков: «Экстремизм может выражаться в призывах, например, за свержение государственной власти, государственного строя.

Если в речи, которую он там произносил, были реальные призывы к свержению власти, к свержению правительства и так далее, вот тогда может быть экстремизм».

Габышев успел стать достаточно известным, чтобы его задержание — или похищение, как говорят сторонники, — не прошло незамеченным. В соцсетях уже лозунги «Я/МыШаман» появились. В интернете то ли в шутку, то ли всерьез винят в исчезновении Габышева Кремль, что там испугались его приближения. Наблюдатели с разочарованием признают: сила шамана оказалась слабее магии силовиков. Но, видимо, в глубинке так отчаялись, что готовы видеть спасение в танцах с бубном. Сторонники якутского шамана продолжили поход на Москву. Они покинули Бурятию и разбили лагерь в Иркутской области.