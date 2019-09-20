Шамана возвращают на родину

Вчера МВД по Республике Бурятия сообщило, что «19 сентября на 202-м километре федеральной трассы М-53 „Байкал“ сотрудниками полиции по поручению следователя задержан мужчина 1958 года рождения, находящийся в розыске за совершение преступления на территории Республики Саха (Якутия)». Задержанным оказался шаман Александр Габышев, который весной отправился из Якутии пешком в Москву «изгонять Путина». Вооруженные люди, проводившие задержание, не ответили на вопросы сторонников господина Габышева, кто они и куда везут шамана. Позже республиканское ГУ МВД сообщило, что путешественник ближайшим авиарейсом будет доставлен в Якутск для совершения следственных действий. Ранее в Улан-Удэ был задержан один из сторонников Александра Габышева. С требованиями его освободить в столице Бурятии собрался стихийный митинг, участники которого в итоге стали добиваться и отмены выборов мэра Улан-Удэ, состоявшихся 8 сентября.

Задержание шамана происходило вчера рано утром у поселка Выдрино — в 20 км от границы с Иркутской областью. Как рассказывали сторонники Александра Габышева, ставшие свидетелями произошедшего, вооруженные автоматами и дубинками люди окружили стоянку, на которой был разбит лагерь для ночевки. Они приехали на нескольких машинах. «Их было несколько десятков человек. Они ворвались, его повалили на землю, затем поволокли в машину. Все происходило молча. Мы спрашивали: „Кто вы? Кто старший? Что происходит?“»— рассказывает на распространенной в соцсетях записи один из сподвижников шамана. По его словам, приехавшие на вопросы не отвечали, никаких документов не показывали, ничего не объявляли. «Это был просто вооруженный захват гражданина»,— сказал он. Господина Габышева, по словам его сторонника, увезли в сторону Улан-Удэ.

Позже ГУ МВД по Республике Бурятия сообщило, что шаман был задержан, так как находится в розыске за преступление, совершенное на территории Якутии. В сообщении также отмечалось, что для проведения следственных действий задержанный будет доставлен из Улан-Удэ в Якутск.

«Кремль не может быть в курсе уголовных преследований всех граждан РФ, это просто невозможно, это не является прерогативой Кремля»,— отреагировал на вопросы журналистов о задержании шамана пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Габышев путешествовал из Якутии в Москву пешком. В столицу он шел с намерением «изгнать Путина». Свои вещи, юрту и печку он вез на тележке. Прибыть в столицу он намеревался к 2021 году.

Ранее на территории Бурятии дорогу ему преграждали местные шаманы из организации «Тэнгэри», которые обвинили его в нарушении шаманских традиций. Они требовали от Александра Габышева прекратить поход. Потом по подозрению в угоне автомобиля был задержан его сторонник Игорь Коношанов. Освобождения господина Коношанова требовал блогер Дмитрий Баиров, в результате чего на площади Советов в Улан-Удэ вечером 9 сентября собрался стихийный митинг, который продолжался несколько дней. Протестующие стали требовать и отмены выборов мэра Улан-Удэ, состоявшихся 8 сентября. По официальным данным, на выборах самовыдвиженец и.о. главы горадминистрации Игорь Шутенков выиграл у секретаря рескома КПРФ сенатора Вячеслава Мархаева. В ночь на 12 сентября силовики захватили митингующих, ночевавших в автобусе на площади. Было задержано 17 человек. 15 сентября состоялся санкционированный митинг, на него пришло больше тысячи человек. К митингующим выходил глава республики Алексей Цыденов, но диалога с ними у него не получилось.

Екатерина Еременко, Иркутск