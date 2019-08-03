Бизнес маневрирует между демонстрантами

Из-за несогласованной акции протеста в центре Москвы закрылись десятки кафе, ресторанов и торговых точек. На бульварном кольце митингующие вышли поддержать незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Ранее районные управы предложили всем заведениям, которые могут оказаться на пути протестующих, «принять исчерпывающие меры безопасности, вплоть до полного прекращения работы».

Впрочем, некоторые представители бизнеса не прислушались к рекомендациям. “Ъ FM” связался с ними в самый разгар митинга и узнал, как проходит их рабочий день:

Ресторан «Старик и море» на Чистопрудном бульваре: «Целый день работает, без перерывов. Никаких запретов не будет, все как обычно — обычный день». Кафе «Авокадо» на Чистопрудном бульваре: «Мы работаем. Нас попросили летние веранды пока убрать. Вдруг, если что-то начнется, будем закрываться». Салон красоты Buna Beauty Bar на Рождественском бульваре: «Мы работаем, все нормально у нас. Вчера к нам приходили и просили закрыться. Закрыта дверь — только клиентки заходят. Это не первый раз, такое уже было недавно. Но у нас не отменилась ни одна запись». Семейное кафе «Коленки пчелы» на Чистопрудном бульваре: «Веранду собрали в целях безопасности, а так мы работаем в штатном режиме». Кофейня «Грамотный кофе в Библиотеке им. А.П. Чехова: «За окном стоят машины, очень много полиции. Когда был митинг неделю назад, там веранду сломали. Полиция приезжала, мы решили этот вопрос. Сегодня все спокойно. Веранда не работает — по этой улице они у всех закрыты».

Некоторым заведениям в центре города пришлось закрыться. Сооснователь сети кофеенTake&Wake, юрист Алексей Петропольский объяснил, что сотрудникам одной из его точек не удалось открыть двери для посетителей. Более того, работники заведения сами не смогли попасть в помещение. Господин Петропольский уточнил, что компания осознавала все риски, когда решила не прислушиваться к рекомендациям властей:

«В случае, если будут происходить форс-мажоры, погромы, любой ущерб, и со стороны правоохранительных органов, и со стороны митингующих, попытаться взыскать с государства или со страховой компании просто не получится. Сошлются на то, что вас предупреждали, но вы этим просьбам не последовали. Следовательно, вы все риски принимаете на себя. Я являюсь совладельцем сети кофеен, и одни из них находится на Пушкинской площади. Торговать в таких местах выгодно. И мы хотели не закрываться, но утром в момент открытия метро подход к нашей кофейне был блокирован правоохранительными органами.

Наши сотрудники показывали бумаги о том, что они работают здесь, но их не пустили. Пускали только жильцов по прописке. То есть фактически мы просто не смогли открыться».

Директор направления стрит-ритейл компании Knight Frank Виктория Камлюк уверена, что массовые акции действительно чреваты убытками для бизнеса. Правда, касается это не всех сегментов и только когда протесты носят системный характер. «Любые массовые мероприятия, будь то демонстрации в честь праздника, протесты, влияют на ритейл. Но это скорее точечно. Если это люксовый сегмент, то демонстрации — это явно не целевая аудитория. Если это демократичный сегмент, то, наверное, у них даже будет какой-то плюс за счет демонстрантов. С другой стороны, никто специально не поедет в выходной день в ту зону, где есть перекрытия. Это неудобно. Если мы перейдем в хроническую фазу, как в Париже в прошлом году, вряд ли это скажется на ритейле. Там заколачивали окна и витрины фанерой, потому что участники шествий выражали свои эмоции по-разному. У нас такого нет»,— заключила Камлюк.

Ранее сервисы каршеринга YouDrive и «МатрёшCar» запретили оставлять арендованные автомобили внутри Садового кольца. Еще два оператора – «Делимобиль» и «Карусель» --предупредили, что парковочные места в центре города могут быть ограничены.

Лилия Галявиева, Юлия Жданова