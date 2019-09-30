Кремль выступает против обсуждения внутрироссийских дел на дебатах в ПАСЕ

Кремль выступает против дебатов о московских митингах перед выборами в Мосгордуму на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). При этом, как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российская сторона готова ответить на конструктивные вопросы.

Ранее ассамблея поддержала предложение Бюро ПАСЕ провести дебаты о московских митингах. Дискуссия в формате обсуждения на пленарном заседании без принятия обязывающих рекомендаций запланирована на 3 октября. Осенняя сессия ассамблеи проходит с 30 сентября по 4 октября в Страсбурге. Россия лишена права голоса в ПАСЕ с 2014 года.

«Нам не нравится, когда внутрироссийские дела обсуждаются где-то, мы считаем, что это исключительно наше дело. Но вместе с тем если имеются какие-то конструктивные вопросы, то естественно и члены нашей делегации, и любые представители российской стороны всегда готовы дать конструктивные прояснения»,— сказал господин Песков.

Напомним, летом в Москве проходили акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму и против политических репрессий. На них задержали более 2 тыс. человек. Суд уже приговорил некоторых из них к реальным срокам. Накануне в Москве прошел митинг в поддержку фигурантов «Московского дела».

Подробнее о протестах в Москве и их последствиях — в материалах “Ъ”.