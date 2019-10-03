Юриста призвали к терпимости

Адвокатская палата Санкт-Петербурга (АП СПб) решила не возбуждать дисциплинарное производство в отношении управляющего партнера юрфирмы CLC адвоката Натальи Шатихиной после ее резких высказываний в соцсетях о громком деле Ивана Голунова. В них она утверждала, что его адвокаты заработают ему пожизненное наказание, а сам журналист «так или иначе был вовлечен в распространение наркоты».

В ответе на запрос “Ъ” заместитель президента Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Рушан Чинокаев признал, что Наталья Шатихина допустила высказывания, которые противоречат кодексу профессиональной этики адвоката и правилам поведения адвокатов в Интернете. В июне фразы управляющего партнера юрфирмы CLC на соответствие этим документам просило проверить информационное агентство «Росбалт», однако, по данным “Ъ”, до октября ответа на жалобу в агентство так и не поступило. Как сообщал “Ъ”, Наталья Шатихина активно комментировала ход расследования уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова. В частности, в своем телеграм-канале «Приговорчики в строю» она писала, что «Голунов так или иначе был вовлечен в распространение наркоты», а также выражала сомнения в правильности действий адвоката правозащитной группы «Агора» Дмитрия Джулая, представляющего на тот момент интересы Ивана Голунова: «Утираю подолом слезу. Он так пожизненное поднимет, боюсь»,— писала она.

В Адвокатской палате Санкт-Петербурга заявили, что нарушение адвокатом кодекса профессиональной этики и правил поведения адвокатов в Интернете стали поводом для беседы президента АП СПб Евгения Семеняко и членов совета палаты с Натальей Шатихиной. «В ходе беседы адвокату было строго указано на необходимость максимально корректного, терпимого и осмотрительного тона при высказывании своего мнения и правовых оценок в публичном пространстве. Адвокат выразила согласие с доводами руководства палаты и высказала сожаление в связи с допущенными высказываниями»,— рассказали в АП СПб. Несмотря на это, президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Евгений Семеняко решил не возбуждать дисциплинарного производства, учитывая, что Наталья Шатихина «много лет активно и успешно работает в качестве практикующего адвоката, длительное время преподает на юридическом факультете СПбГУ», а ее прежнее поведение «было безупречным». В телефонной беседе с корреспондентом “Ъ” Наталья Шатихина заявила, что ей нечего сказать о позиции Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.

«Я против того, чтобы адвокатов наказывали за их высказывания, какими бы они ни были»,— заявил “Ъ” адвокат правозащитной группы «Агора» Дмитрий Джулай, действия которого комментировала госпожа Шатихина. Он также направлял в Адвокатскую палату Санкт-Петербурга обращение с просьбой не возбуждать дисциплинарное производство в отношении Натальи Шатихиной, поскольку свобода выражения мнения «является фундаментальным демократическим принципом, основой правового государства и развитого гражданского общества». «Публичные фигуры, к каковым, несомненно, можно относить и адвокатов, должны демонстрировать повышенную терпимость к критике и оценочным суждениям в свой адрес»,— указывал Дмитрий Джулай.

Уже после высказываний о деле Ивана Голунова Наталья Шатихина продолжила комментировать общественно важные события в социальных сетях. Например, в августе, комментируя задержания незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, в телеграм-канале она написала: «Я правильно понимаю, что пока повторно не повинтили только фюрера? В смысле Навального?» В Адвокатской палате города указали, что при выступлении в соцсетях и мессенджерах адвокаты «не лишены права руководствоваться своими политическими пристрастиями, этическими установками или эстетическими предпочтениями», а «оценка этих обстоятельств выходит за пределы компетенции органов адвокатского самоуправления».

Управляющий партнер юрфирмы CLC Наталья Шатихина — известный в Санкт-Петербурге адвокат. Госпожа Шатихина представляла интересы врио губернатора города Александра Беглова в деле по иску о защите чести и достоинства, поданному к врио губернатора депутатом Заксобрания Санкт-Петербурга Максимом Резником. Кроме того, она является юридическим представителем Эрмитажа, выступала в роли адвоката потерпевшего — чиновника Минпромторга Дениса Пака — в громком уголовном деле футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Наталья Шатихина является доцентом кафедры уголовного права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, преподает там уголовное право, криминологию и основы уголовной политики РФ.

Марина Царева