Как стало известно “Ъ”, информационное агентство «Росбалт» призывает Федеральную палату адвокатов и Адвокатскую палату Санкт-Петербурга проверить соблюдение управляющим партнером юрфирмы CLC адвокатом Натальей Шатихиной Кодекса профессиональной этики после ее высказываний в социальных сетях о деле против журналиста-расследователя Ивана Голунова. Госпожа Шатихина является юридическим представителем Эрмитажа, представляла в суде интересы врио губернатора города Александра Беглова и выступала в роли адвоката чиновника Минпромторга Дениса Пака в громком уголовном деле футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. В Facebook и Telegram она сообщила, что «Голунов так или иначе был вовлечен в распространение наркоты», и утверждала, что его адвокаты своими действиями заработают ему пожизненное наказание.

В своих жалобах информационное агентство «Росбалт» на имя президента Федеральной палаты адвокатов РФ (ФПА) Юрия Пилипенко и президента Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Евгения Семеняко просит проверить на соответствие Кодексу профессиональной этики адвоката и правилам поведения адвокатов в сети высказывания адвоката Натальи Шатихиной о деле Ивана Голунова. На своих страницах в социальных сетях она активно комментировала ход дела и решения защиты журналиста.

В жалобе приводится несколько примеров. Один из них посвящен высказыванию в Telegram-канале «Приговорчики в строю», где адвокат написала, что «Голунов так или иначе был вовлечен в распространение наркоты», предположив, что у расследователя «есть скелеты в шкафу». В другом случае госпожа Шатихина комментировала действия адвоката правозащитной группы «Агора» Дмитрия Джулая, представляющего в тот момент интересы Ивана Голунова: «Утираю подолом слезу. Он так пожизненное поднимет, боюсь». «Также адвокат допустила реплики про якобы гомосексуальную ориентацию Голунова — как в своем канале в Telegram, так и на странице в Facebook»,— указывается в обращении.

«Росбалт» в жалобе ссылается на решение совета ФПА о правилах поведения адвокатов в интернете. «Не допускается публичное комментирование адвокатами обстоятельств уголовных дел, в которых они не участвуют»,— говорится там. В решении ФПА также указано, что адвокат должен воздерживаться от публичных комментариев, направленных на умаление достоинства или принижение профессиональных качеств других адвокатов.

Управляющий партнер юрфирмы CLC Наталья Шатихина — известный в Санкт-Петербурге адвокат. Госпожа Шатихина представляла интересы врио губернатора города Александра Беглова в деле по иску о защите чести и достоинства, поданному к врио губернатора депутатом заксобрания Санкт-Петербурга Максимом Резником. Кроме того, она является юридическим представителем Эрмитажа, а недавно выступала в роли адвоката потерпевшего — чиновника Минпромторга Дениса Пака — в громком уголовном деле футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Наталья Шатихина является доцентом кафедры уголовного права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, преподает там уголовное право, криминологию и основы уголовной политики РФ. Отметим, многие собеседники “Ъ” характеризуют ее как прекрасного лектора и добросовестного адвоката.

Вице-президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Юрий Новолодский уверен, что такие высказывания не могут соотноситься с адвокатским статусом:

«Ни в интернете, ни где-либо еще адвокат не может высказываться насчет дел, в которых не участвует. Тут же еще другой вопрос: она принижает роль адвокатов, которые в деле участвуют. О чем тут говорить?»

Господин Новолодский добавил, что решать вопрос о применении дисциплинарного взыскания будет квалификационная комиссия палаты, уточнив, что он на совете по этому вопросу будет голосовать за лишение Натальи Шатихиной адвокатского статуса.

Руководитель «Команды 29» Иван Павлов придерживается другой позиции. «Я не сторонник того, чтобы к адвокатам применяли такого рода взыскания, как лишение статуса, за действия, не связанные с качеством оказания юридической помощи. Даже если кто-то и ошибся, необязательно применять крайнюю меру»,— считает он. По мнению Ивана Павлова, за свободу слова нельзя наказывать:

«Мы так привыкли наказывать за реализацию этого права, что отучиться никак не можем».

Это не первый случай, когда адвоката пытаются привлечь к ответственности за высказывания в соцсетях. В августе 2017 года защитники Илья Новиков и Марк Фейгин, вместе работающие по делу Надежды Савченко, получили предупреждение от Адвокатской палаты Москвы за некорректные комментарии в интернете. Через пять месяцев Марка Фейгина лишили адвокатского статуса, но уже из-за другого дела. Основанием стали его высказывания в соцсетях и СМИ о его коллеге Сталине Гуревич и ее клиенте Анатолии Шарие. Господин Фейгин пытался добиться отмены этого решения через суд, однако иск адвоката отклонили.

Наталья Шатихина заявила “Ъ”, что о жалобе ничего не слышала, также отметив, что в своих постах она обращала внимание на то, что права людей должны соблюдаться вне зависимости от их виновности или невиновности. «Но я еще раз подчеркну. Сбывал он, или нет, его права должны соблюдаться. Как должны соблюдаться права распоследнего таджика или полковника Захарченко. Или любого, самого несимпатичного нам человека. Иначе прав не будет ни у кого. И решения должны быть правовыми, а не политическими, как в ту, так и в другую сторону»,— писала она в своем Telegram-канале.

Марина Царева, Санкт-Петербург