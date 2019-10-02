Замглавы «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве

Следователи задержали заместителя гендиректора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова по делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), сообщил «Интерфаксу» источник. Владимир Александров проходит по делу в качестве подозреваемого, уточнил собеседник агентства.

«Александров задержан и допрошен в качестве подозреваемого, решается вопрос о мере пресечения»,— сказал источник. По информации агентства, следователи задержали и адвоката Дину Кибецу, которая также является фигурантом дела.

В разговоре с ТАСС адвокат «Аэрофлота» Сергей Жорин заявил, что Владимир Александров «не может быть причастен к каким-либо противоправным действиям, связанным с хищением средств». По словам защитника, претензии следователей «несправедливы».

Ранее СМИ сообщили, что СКР и ФСБ проводят выемку документов в кабинете одного из топ-менеджеров «Аэрофлота», а следователи допрашивают заместителя гендиректора авиакомпании.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела о мошенничестве в 2016–2017 годах. Якобы в этот период были нарушения правил проведения тендеров на оказание услуг. Baza пишет, что речь идет о контрактах по завышенным ценам с коллегией адвокатов «Консорс», в штате которой работают два адвоката. Оба — знакомые господина Александрова. На этих контрактах топ-менеджер «Аэрофлота» мог заработать около 250 млн руб.

По данным на сайте «Аэрофлота», Владимир Александров занимает пост заместителя гендиректора по правовым и имущественным вопросам с 2016 года. В компании он работает с 2013 года. «Занимал ответственные должности в органах прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ»,— указано на сайте.