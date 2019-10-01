СМИ сообщили о допросе замглавы «Аэрофлота»

СКР и ФСБ проводят выемку документов в кабинете одного из топ-менеджеров «Аэрофлота». В Следственном комитете идет допрос заместителя гендиректора авиакомпании Владимира Александрова, сообщают со ссылкой на источники «Интерфакс» и Baza.

По данным СМИ, следственные действия проводятся в рамках уголовного дела о мошенничестве в 2016–2017 годах. Якобы в этот период были нарушения правил проведения тендеров на оказание услуг. Baza пишет, что речь идет о контрактах по завышенным ценам с коллегией адвокатов «Консорс», в штате которой работают два адвоката. Оба — знакомые господина Александрова. На этих контрактах топ-менеджер «Аэрофлота» мог заработать около 250 млн руб.

По данным на сайте «Аэрофлота», Владимир Александров занимает пост заместителя гендиректора по правовым и имущественным вопросам с 2016 года. В компании он работает с 2013 года. «Занимал ответственные должности в органах прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ»,— указано на сайте.