Glencore удаляется от нефти

Как стало известно “Ъ”, трейдинговая структура QHG Trading, получившая пятилетний контракт на поставку нефти от «Роснефти» в ходе ее приватизации и до недавнего времени принадлежавшая Glencore, сменила владельца. Теперь на поставках сырья «Роснефти» может заработать «Инвестнефтетрейд» Сергея Невского. Эту структуру источники “Ъ” на рынке связывают с дружественными к нефтекомпании «Россиумом» Романа Авдеева и ГК «Регион» Сергея Сударикова, но там связь отрицают.

Как выяснил “Ъ”, QHG Trading, созданная в конце 2016 года как совместное предприятие швейцарского трейдера Glencore и катарского фонда QIA, получила нового владельца. QHG Trading тогда получила контракт от нефтекомпании на продажу от 4,5 млн тонн нефти до 2022 года. Сделка была частью более общего соглашения, в рамках которого QIA и Glencore совместно купили 19,5% акций «Роснефти». В сентябре 2018 года QIA вышел из QHGT, что совпало по времени с выходом Glencore из приватизационной сделки — почти весь пакет трейдера в «Роснефти» выкупил QIA.

В конце сентября 2019 года участниками QHGT стали два российских ООО — «Инвестнефтетрейд» и принадлежащий ему на 99,9% «Трейдпроект», следует из данных британского реестра. Владельцем «Инвестнефтетрейда» является Сергей Невский. Через эту компанию ему принадлежит 70% в другом трейдере — ООО «Алгоритм Топливный Интегратор» (АТИ), остальной пакет в его прямом владении. Контрольный пакет АТИ был передан Сергею Невскому от ИК «Регион» (такую сделку в августе 2018 года удовлетворила ФАС), которая является головной компанией дружественной к «Роснефти» ГК «Регион» Сергея Сударикова. Сергей Невский также получил контроль над QHG Holding (еще одна структура, созданная Glencore и QIA в ходе приватизации госпакета «Роснефти»).

В Glencore, «Роснефти» не дали комментариев. В «Инвестнефтетрейде» подтвердили “Ъ” покупку QHGT, отметив, что сделка соответствует сфере интересов компании, но отказались от более подробных комментариев.

Несколько собеседников “Ъ” связывают «Инвестнефтетрейд» и АТИ с интересами ГК «Регион» и «Россиума», которые летом объявили о намерении объединить активы. В «Россиуме» и «Регионе» заявили “Ъ”, что «не имеют никакого отношения» к «Инвестнефтетрейду» и Сергею Невскому, подтвердив при этом, что в 2018 году продали пакет в АТИ структурам господина Невского. Сам Сергей Невский почти неизвестен в отрасли. «Инвестнефтетрейд» и АТИ участвуют в торгах нефтепродуктами на бирже СПбМТСБ. На сайте «Инвестнефтетрейда» сказано, что сфера деятельности компании также включает поставки нефти за рубеж и на НПЗ в РФ.

«Россиум» и «Регион» тесно сотрудничают с «Роснефтью». Например, «Регион» управляет пенсионными средствами НПФ «Эволюция», где «Роснефть» формирует свою корпоративную пенсионную программу, выступает организатором размещений облигаций нефтекомпании, а также участвует с ней в качестве партнера в ряде проектов (см. “Ъ” от 11 мая 2018 года), в том числе в НПФ «Эволюция» (см. материал на стр. 8).

Два источника “Ъ” уверяют, что QHGT — по крайней мере на данный момент — сохранила контракт от «Роснефти», о чем свидетельствует план отгрузок на октябрь. Один из собеседников “Ъ” утверждает, что QHGT покупала нефть у «Роснефти» и затем продавала ее Glencore — вероятно, с некой премией. Сам контракт являлся поощрением для Glencore за то, что тот в условиях санкций вошел вместе с QIA в капитал «Роснефти». Выручка QHGT с начала деятельности по май 2018 года — $5 млрд, убыток — $230 млн (он сформирован из-за переоценки кредита в $3,2 млрд, выданного QHG Holding). По мнению собеседников “Ъ” в отрасли, QHGT продолжит продавать нефть через Glencore. При разнице в цене покупки и продажи условно $1 за баррель QHG как посредник может зарабатывать около $33 млн прибыли в год при денежном потоке порядка $2 млрд.

Выход Glencore из QHGT может быть связан с попыткой оптимизации налогообложения, предполагает Руслан Маннапов из «Ильяшев и партнеры». Андрей Трубицын из «КСК групп» согласен с этим, хотя о точных причинах совершения сделки на данный момент говорить сложно.

Дмитрий Козлов, Илья Усов, Юрий Барсуков