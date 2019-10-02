Пенсионный рынок останется без «Согласия»

В объединенный НПФ «Эволюция», помимо пенсионных фондов группы компаний (ГК) «Регион», войдет и принадлежащий концерну «Россиум» НПФ «Согласие». Это станет первой сделкой двух финансовых групп после объявления ими о консолидации активов. Присоединение к «Эволюции» поможет клиентам фондов «Региона» выправить ситуацию с качеством активов и доходностями, а «Согласию» позволит сохранить клиентскую базу.

Принадлежащий концерну «Россиум» НПФ «Согласие» войдет в периметр объединения частных фондов на базе НПФ «Эволюция» (быв. «Нефтегарант»), рассказали “Ъ” несколько человек, близких к ГК «Регион», ее фондам, а также самому «Согласию». В ГК и концерне подтвердили эту информацию, заявив, что присоединение «Согласия» происходит в рамках «стратегического сотрудничества» и курса на объединение активов (см. подробнее «Ъ-Online» от 30 сентября). Ранее к «Эволюции» предполагалось присоединить принадлежащие «Региону» НПФ «Социальное развитие» и «Образование». Об этом заявляла Галина Морозова, курирующая пенсионный бизнес ГК «Регион» (см. “Ъ” от 25 июля).

НПФ «Согласие» — крупнейший из присоединяемых фондов. На конец первого полугодия 2019 года он аккумулировал 29,2 млрд руб. пенсионных накоплений и 0,8 млрд руб. резервов. Основную долю обязательств по обязательному пенсионному страхованию он приобрел в этом году по итогам переходной кампании 2018 года (см. “Ъ” от 9 апреля). В НПФ «Социальное развитие» — 5,6 млрд руб. пенсионных накоплений и 2,6 млрд руб. резервов, в НПФ «Образование» — 4,1 млрд руб. и 0,3 млрд руб. соответственно. Исходя из данных середины года, объединенный НПФ «Эволюция» по суммарным активам (255,2 млрд руб.) поднялся бы с девятого на восьмое место, обогнав «ВТБ Пенсионный фонд».

Сейчас 57,4% «Эволюции» принадлежит «Россиуму», еще 13,8% владеют или распоряжаются компании ГК «Регион», 28,8% находится у компании «РН-пенсионные активы», почти полностью принадлежащей двум простым фондам в форме некоммерческой организации (см. “Ъ” от 26 марта), которые два собеседника “Ъ” связывают с «Роснефтью». В объединенном НПФ «Эволюция» вырастут доли «Россиума» и «Региона» за счет участия «РН-пенсионные активы», утверждает один из собеседников “Ъ”. В НК «Роснефть» не ответили на запрос “Ъ”. В «Россиуме» и «Регионе» не стали комментировать будущую акционерную структуру «Эволюции».

«Юридически процесс объединения пройдет все обязательные этапы, установленные законодательством и регулятором: направление уведомлений и получение согласований от ЦБ и ФАС, прохождение аудиторской и актуарной оценки, внесение изменений в данные государственной регистрации»,— заявили в «Регионе» и «Россиуме» и также отметили, что «процесс может завершиться примерно в середине следующего года». Вместе с тем источники “Ъ”, близкие к сделке, оценивают, что присоединение фондов к «Эволюции» может быть осуществлено уже в первом квартале 2020 года. Один из них называет плановый месяц — февраль. «Самое проблематичное — это перевести различные программы НПО фондов, других серьезных осложнений для присоединения нет»,— утверждает один из собеседников “Ъ”.

В «Регионе» утверждали, что присоединение «Социального развития» и «Образования» к «Эволюции» обусловлено тем фактом, что во всех этих фондах «высокая концентрация клиентов—юридических лиц» и все их обязательства по НПО «основаны на корпоративных программах». Впрочем, после смены акционера (см. «Ъ-Online» от 30 декабря 2018 года) первые два фонда проходят процесс внутренней санации (см. “Ъ” от 3 апреля).

«Присоединение фондов, проходящих ребалансировку портфелей, поможет их клиентам выровнять доходность за счет качественных активов, находящихся на балансе НПФ "Эволюция"»,— отмечает управляющий директор агентства «Эксперт РА» Павел Митрофанов. К тому же, по его словам, будет иметь место репутационный эффект и сильный бренд, связанный с «Роснефтью». «Чистый ключевой бренд, ассоциирующийся с надежностью, поможет приобрести лояльность новых клиентов "Эволюции", которые по той или иной причине оказались в НПФ, особенно на фоне ряда вопросов к переходным кампаниям прошлых лет»,— считает эксперт. Перевод в прошлом году новых клиентов в НПФ «Согласие» (см. “Ъ” от 13 августа и 13 сентября) вызвал нарекания правоохранительных органов, по мнению которых, это могло быть сделано неправомерно.

Илья Усов