Суд взыскал с Навального и его сторонников 3,4 млн руб. по иску «Автомобильных дорог»

Коптевский районный суд Москвы взыскал с оппозиционеров 3 млн 402 тыс. руб. по иску «Автомобильных дорог» из-за несогласованной акции 27 июля, сообщает «Медиазона». Истец требовал компенсации в размере 11,5 млн руб. Ответчиками по делу выступали Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Иван Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин. С одного из них, господина Албурова, суд компенсацию не взыскал.

Напомним, «Автомобильные дороги» обвинили протестующих в том, что они повредили 27 скамеек (одну без возможности восстановления), вытоптали более 5 тыс. кв. м газонов и сломали 3 тыс. кустов. Рассмотрение дела откладывали из-за того, что судья не увидел достаточных доказательств ущерба, который структуре мэрии нанесли протестующие.

Ранее «Мосгортранс» через суд взыскал с оппозиционеров 1,2 млн руб. Иски также подали «Анкор» (ресторан «Армения»), «М.Такси коммуникации». Еще два гражданских иска к оппозиционерам подала московская полиция, один иск на 1 млрд руб. к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подала лизинговая компания «Флай авто».

Подробнее об иске читайте в материале “Ъ” «Коптевский суд не устроили фотоработы».