Суд обязал организаторов акции протеста выплатить 1,2 млн рублей «Мосгортрансу»

ГУП «Мосгортранс» выиграло суд против организаторов акции протеста 27 июля в центре Москвы. Коптевский суд удовлетворил иск на сумму 1,2 млн руб., сообщает корреспондент “Ъ” из зала суда. По мнению представителей «Мосгортранса», несанкционированная акция протеста привела к убыткам из-за простоя транспорта.

Ответчиками по иску стали оппозиционеры Алексей Навальный, Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Олег Степанов. Они не признавали требования истца и просили прекратить производство, так как события рассматриваются в рамках уголовного дела о «массовых беспорядках».

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В «Мосгортрансе» ранее сообщали, что если не подавать иски из-за сбоев движения, то отвечать за это будут водители и их руководители. Кроме этой компании иски к организаторам шествия подали «Московский метрополитен», «Автомобильные дороги», «Анкор» (ресторан «Армения»), «М.Такси коммуникации». Общая сумма превышает 14 млн руб. Еще один иск на 1 млрд руб. подала лизинговая компания «Флай авто». Ответчиком выступает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Напомним, на акции протеста 27 июля задержали, по разным данным, от 1,1 тыс. до 1,3 тыс. человек. После этого Следственный комитет возбудил уголовные дела. Несколько человек приговорили к реальным срокам по обвинению в применении насилия к представителям власти.

Вместе с тем правозащитники обращают внимание, что за 30 дней Следственный комитет не возбудил ни одного дела против полицейских, которые применяли силу к участникам акции и к прохожим.

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