Московская полиция подала в суд на Навального, Соболь и других оппозиционеров

Главное управление МВД России по Москве подало в Симоновский суд два гражданских иска к оппозиционерам, обратило внимание «МБХ медиа».

В первом иске — семь ответчиков (Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Олег Степанов, Илья Яшин), во втором — двое (Георгий Албуров и Любовь Соболь). Обращения зарегистрированы 30 сентября, суть исковых требований в карточках на сайте суда не раскрывается.

Коптевский районный суд Москвы 10 сентября удовлетворил иск ГУП «Мосгортранс» к оппозиционерам и взыскал с них 1,2 млн руб. в качестве возмещения убытков, которые «Мосгортранс» якобы понес из-за несанкционированной акции протеста 27 июля.

Кроме «Мосгортранса» иски к организаторам митингов подали Московский метрополитен, «Автомобильные дороги», «Анкор» (ресторан «Армения»), «М.Такси коммуникации». Общая сумма превышает 14 млн руб. Еще один иск на 1 млрд руб. подала лизинговая компания «Флай авто», по нему ответчиком выступает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Напомним, в июле и августе в Москве прошло несколько акций за допуск незарегистрированных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу и против политических репрессий. На каждой из первых двух акций, 27 июля и 3 августа, было задержано более тысячи человек. Несколько человек было приговорено к реальным срокам по обвинению в применении насилия к представителям власти.

Подробнее о протестах и их последствиях читайте в публикациях “Ъ”.