Коптевский суд не устроили фотоработы Рассмотрение дела по иску «Автомобильных дорог» к оппозиционерам отложено на октябрь

В среду Коптевский суд Москвы отложил рассмотрение дела по иску ГБУ «Автомобильные дороги» к оппозиционерам до 1 октября. Судья Максим Сало не увидел достаточных доказательств ущерба, который структуре мэрии нанесли участники несанкционированной акции протеста 27 июля в центре Москвы. Днем ранее Коптевский суд вынес решение по аналогичному иску «Мосгортранса»: оппозиционеры должны выплатить предприятию 1,2 млн руб. в качестве возмещения убытков за «простои автобусов из-за митингующих».

Государственное бюджетное учреждение «Автомобильные дороги» обратилось в суд с иском к Алексею Навальному, Любови Соболь, Илье Яшину, Владимиру Милову, Георгию Албурову, Юлии Галяминой, Олегу Степанову, Александру Соловьеву и Иван Жданову. У оппозиционеров пытаются взыскать 11,5 млн руб. в качестве компенсации ущерба за якобы вытоптанные протестующими газоны, сломанные скамейки и кусты на бульварах в районе Тверской улицы во время несанкционированной акции 27 июля. Согласно иску «Автомобильных дорог», протестующие повредили 27 скамеек (одну без возможности восстановления), вытоптали более 5 тыс. кв. м газонов и сломали 3 тыс. кустов.

Как и в заседании с «Мосгортрансом», суд отказался истребовать с ГБУ «Автомобильные дороги» финансовую документацию, которая могла бы подтвердить ущерб, и не стал привлекать в качестве соответчиков Росгвардию и МВД. Представители истца утверждали, что «до сих пор ничего не восстановлено», однако затруднились точно указать, где именно был зафиксирован ущерб.

В качестве доказательств вытоптанной травы они предъявили черно-белые распечатки фотографий газонов крупным планом, по которым нельзя узнать место, где сделан снимок, и вообще непонятно, что изображено.

«На этом основании можно заключить, что никакого ущерба установить просто нельзя»,— заявила представитель Владимира Милова Валентина Фролова.

Госпожа Фролова предложила суду осмотреть районы города «похорошевшей Москвы» с разрушениями из-за действий протестующих, все ответчики изъявили готовность туда поехать. Судья Максим Сало отказался провести такой осмотр. Исследовав письменные доказательства, суд пришел к выводу о недостаточности доказательств причиненного ущерба. Максим Сало отложил рассмотрение дела до 1 октября и попросил ответчиков принести качественные снимки сломанных скамеек, кустов и вытоптанных газонов, на которых было бы понятно, что и где изображено.

«Еще вчера в базе данных была указана судья Вера Петрова, а сегодня ее заменили на Сало,— рассказал “Ъ” адвокат Ильи Яшина Вадим Прохоров.— Видимо, замена произведена после вчерашнего скандала, когда в ходе заседания выяснилось, что судья Петрова приняла участие в сборе доказательств в пользу "Мосгортранса"». По мнению незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ильи Яшина, «мэрия мстит оппозиционерам за митинги и выборы и пытается их разорить».

Мария Литвинова