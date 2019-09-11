Коптевский суд не устроили фотоработы

В среду Коптевский суд Москвы отложил рассмотрение дела по иску ГБУ «Автомобильные дороги» к оппозиционерам до 1 октября. Судья Максим Сало не увидел достаточных доказательств ущерба, который структуре мэрии нанесли участники несанкционированной акции протеста 27 июля в центре Москвы. Днем ранее Коптевский суд вынес решение по аналогичному иску «Мосгортранса»: оппозиционеры должны выплатить предприятию 1,2 млн руб. в качестве возмещения убытков за «простои автобусов из-за митингующих».
Государственное бюджетное учреждение «Автомобильные дороги» обратилось в суд с иском к Алексею Навальному, Любови Соболь, Илье Яшину, Владимиру Милову, Георгию Албурову, Юлии Галяминой, Олегу Степанову, Александру Соловьеву и Иван Жданову. У оппозиционеров пытаются взыскать 11,5 млн руб. в качестве компенсации ущерба за якобы вытоптанные протестующими газоны, сломанные скамейки и кусты на бульварах в районе Тверской улицы во время несанкционированной акции 27 июля. Согласно иску «Автомобильных дорог», протестующие повредили 27 скамеек (одну без возможности восстановления), вытоптали более 5 тыс. кв. м газонов и сломали 3 тыс. кустов.
Как и в заседании с «Мосгортрансом», суд отказался истребовать с ГБУ «Автомобильные дороги» финансовую документацию, которая могла бы подтвердить ущерб, и не стал привлекать в качестве соответчиков Росгвардию и МВД. Представители истца утверждали, что «до сих пор ничего не восстановлено», однако затруднились точно указать, где именно был зафиксирован ущерб.
«На этом основании можно заключить, что никакого ущерба установить просто нельзя»,— заявила представитель Владимира Милова Валентина Фролова.
Госпожа Фролова предложила суду осмотреть районы города «похорошевшей Москвы» с разрушениями из-за действий протестующих, все ответчики изъявили готовность туда поехать. Судья Максим Сало отказался провести такой осмотр. Исследовав письменные доказательства, суд пришел к выводу о недостаточности доказательств причиненного ущерба. Максим Сало отложил рассмотрение дела до 1 октября и попросил ответчиков принести качественные снимки сломанных скамеек, кустов и вытоптанных газонов, на которых было бы понятно, что и где изображено.
«Еще вчера в базе данных была указана судья Вера Петрова, а сегодня ее заменили на Сало,— рассказал “Ъ” адвокат Ильи Яшина Вадим Прохоров.— Видимо, замена произведена после вчерашнего скандала, когда в ходе заседания выяснилось, что судья Петрова приняла участие в сборе доказательств в пользу "Мосгортранса"». По мнению незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ильи Яшина, «мэрия мстит оппозиционерам за митинги и выборы и пытается их разорить».
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