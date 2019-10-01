Экспорт по осени считают

«Газпром» за счет удвоенной закачки газа в европейские хранилища и сделок репо с Газпромбанком в сентябре нарастил экспорт в дальнее зарубежье почти на 9%. Увеличился в прошлом месяце спрос и на внутреннем рынке — на 13,7%. При этом за январь—сентябрь поставки в Европу были на 3,1% ниже, чем в рекордном 2018 году, а продажи в России были стабильными на уровне, что позволило за девять месяцев «Газпрому» нарастить добычу на 1%.

Экспорт «Газпрома» в Европу за девять месяцев 2019 года снизился на 3,1%, до 144,6 млрд кубометров газа, сообщила компания. По данным монополии, в ряд стран поставки выросли. Так, в Венгрию экспорт увеличился на 46,7%, в Австрию — на 33,4%, в Чехию — на 33,1%, в Словакию — на 39,6%, в Нидерланды — на 16,1%, во Францию — на 6,2%. Но объем годовых поставок на эти рынки не превышает 13 млрд руб., так что даже существенный рост не сильно влияет на общий объем экспорта.

При этом в сентябре экспорт российского газа в дальнее зарубежье, по расчетам “Ъ”, неожиданно вырос на 8,8%, до 17,3 млрд кубометров.

В августе поставки были на 3% ниже прошлогоднего уровня — 15,8 млрд кубометров газа.

На ситуацию с начала осени могли повлиять запущенные недавно «Газпромом» сделки репо по продаже газа в европейских хранилищах Газпромбанку. Как сообщал в сентябре «Интерфаксу» зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов, таким образом «Газпром» может управлять оборотным капиталом и монетизировать собственные запасы газа в периоды низкого спроса. То есть схема предполагает продажу газа банку в европейских хранилищах в теплый сезон и его обратный выкуп монополией в пиковые моменты спроса со стороны конечных потребителей. На фоне возможного прекращения транзита российского газа через Украину после 1 января 2020 года в связи с истечением срока контракта «Газпром» планирует закачать в ПХГ в Европе почти в два раза больше, чем в прошлом году,— не менее 11,4 млрд кубометров газа.

При этом добыча «Газпрома» выросла в январе—сентябре на 1%, до 368 млрд кубометров газа. Спрос на газ компании из ГТС на внутреннем рынке за девять месяцев увеличился на 0,3%, в сентябре этот показатель вырос на 13,7%.

Ольга Мордюшенко