Экспорту «Газпрома» помогли конкуренты

«Газпром» в августе смог удержать динамику экспорта своего газа в Европу в незначительном минусе, хотя ситуация на рынке диктовала его резкое снижение. По мнению собеседников “Ъ”, вместо «Газпрома» поставки в августе снижали его конкуренты, в том числе Норвегия и производители СПГ, поскольку цены в Европе стали слишком непривлекательными.

Экспорт «Газпрома» в августе снизился всего на 3,5% относительно августа прошлого года, до 15,8 млрд кубометров, следует из данных монополии. Как сообщил «Газпром», за восемь месяцев экспорт в дальнее зарубежье сократился на 4,5%, до 127,3 млрд кубометров. Добыча газа при этом продолжает оставаться выше уровня прошлого года: за январь—август она выросла на 1,7%, до 331 млрд кубометров.

Показатели экспорта выглядят неожиданно, поскольку как общие тренды на рынке, так и результаты начала месяца говорили о том, что поставки в августе должны были сократиться гораздо сильнее (см. “Ъ” от 8 августа). Ключевым фактором роста поставок в прошлом году было заполнение европейских газовых хранилищ после холодной зимы. Но в этом году хранилища уже почти полностью заполнены к началу сентября, хотя обычно период закачки продолжается до середины октября. На 2 сентября европейские хранилища были наполнены на 93% — рекордный уровень в истории. По сути дела, уже в сентябре продолжать закачку станет физически невозможно.

Собеседники “Ъ” на рынке полагали, что такая ситуация приведет к снижению уровней отбора по контрактам «Газпрома» в августе, теперь же некоторые источники “Ъ” думают, что резкое падение экспорта просто сдвинулось на сентябрь.

Но, видимо, были и иные факторы, которые поддержали продажи «Газпрома» в Европу. Так, добыча норвежского газа в августе, судя по всему, упала более чем на 10% относительно августа прошлого года, исходя из прогноза Норвежского нефтяного директората. При этом уже опубликованные предварительные данные за июль показывают, что добыча газа в Норвегии снизилась до примерно 9 млрд кубометров против 10,4 млрд кубометров в июле 2018 года. По словам собеседников “Ъ” на рынке, это объясняется масштабными ремонтными работами на шельфовых месторождениях: «Equinor традиционно снижает добычу в период низких цен, им важнее сохранить маржинальность». Летом спотовые цены на хабах в Северо-Западной Европе упали ниже $120 за 1 тыс. кубометров.

Кроме того, видимо, поставки СПГ в Европу в августе тоже снизились по сравнению с рекордными уровнями мая—июня на фоне некоторого роста спотовых цен в Азии. В результате часть объемов СПГ ушла с европейского рынка в Китай. Так, в июле, по данным Platts, поставки СПГ в Европу упали почти на 28% по сравнению с июнем, до 6,8 млрд кубометров, хотя это все равно на четверть больше, чем год назад. В частности, Катар сократил экспорт в Европу на 44%, снизив загрузку своих заводов, что может объясняться нежеланием и дальше снижать цены в Европе, говорится в отчете Platts Analytics. «Ямал СПГ» НОВАТЭКа также снизил поставки в Европу, отправляя часть газа в Азию по Севморпути. На начало сентября для американских поставщиков СПГ спотовые поставки в Азию по-прежнему остаются немного более выгодными, чем в Европу, несмотря на вдвое более длинное транспортное плечо и высокие ставки на рынке СПГ-танкеров.

Таким образом, часть крупных поставщиков на европейский рынок, видимо, сдерживают экспорт, пытаясь дождаться повышения цен. Но «Газпром» прямо сейчас придерживается логики наращивания доли на рынке и пытается продать столько газа, сколько может. Так, компания наращивает продажи через свою электронную торговую площадку, предлагая там цены ниже, чем по долгосрочным контрактам. При этом основной рост продаж приходится на страны Центральной Европы (Австрия, Венгрия, Чехия, Словакия), которые не имеют доступа к СПГ и вынуждены закупать российский газ для заполнения своих хранилищ в преддверии потенциальных перебоев с поставками этой зимой, когда заканчивается контракт на транзит газа через Украину.

Юрий Барсуков