Участники конфликта в онкоцентре разошлись в диагнозе

В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина (НМИЦ) “Ъ” сообщили, что дети не останутся без медицинской помощи, даже если уволятся пять написавших соответствующие заявления врачей. 30 сентября специалисты НИИ детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ) заявили о намерении уволиться «полным составом», если с должности не снимут нового руководителя Светлану Варфоломееву. Они пожаловались на непрозрачное начисление зарплат и плохие условия для больных. Представители медицинского сообщества осудили действия врачей, назвав их шантажом. По их мнению, причиной конфликта стали «личные амбиции сотрудников», и в него «неэтично втягивать пациентов».

1 октября стало известно, что пятеро сотрудников НИИ детской онкологии и гематологии (входит в структуру НМИЦ) подали заявления об увольнении по собственному желанию. Руководитель пресс-службы Центра имени Блохина Нина Попова пояснила “Ъ”, что руководство рассмотрит каждое заявление перед тем, как принять решение. «В составе детского института работают 59 врачей, 14 научных сотрудников и 62 медсестры. Даже увольнение этих пятерых не поставит под угрозу детей»,— пояснила госпожа Попова.

30 сентября на канале YouTube был опубликован видеоролик, в котором четверо врачей-онкологов НИИ ДОиГ потребовали отстранить от должности директора института Светлану Варфоломееву, которая возглавила учреждение в июне 2019 года. Она перешла из Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Минздрава РФ (НМИЦ ДГОИ), где занимала пост директора Института управления и трансляционной медицины.

По словам медиков, в случае невыполнения их требований уволиться готовы 26 их коллег из-за «ужасных условий», в которых дети получают лечение, и «несправедливого начисления зарплаты».

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают, что Министерство здравоохранения РФ примет меры для прояснения ситуации с зарплатами и разберется с другими претензиями сотрудников.

Во вторник на пресс-конференции директор НМИЦ Иван Стилиди заявил, что «недовольство врачей может быть связано с ужесточением производственной дисциплины», а также с тем, что Светлана Варфоломеева обратила внимание на «конфликт интересов», который возник в ситуации, когда «врач является учредителем благотворительного фонда». Речь идет об инициаторе видеообращения заместителе директора НИИ детской онкологии и гематологии Георгии Менткевиче. Он является также учредителем благотворительного фонда «Настенька», который помогает больным детям. Как пояснила “Ъ” Нина Попова, Георгий Менткевич исполнял обязанности заведующего отделением трансплантации костного мозга по поручению руководства «на общественных началах», но после скандала был отстранен от этой должности, ему объявлен выговор.

По мнению Ивана Стилиди, объективных причин для конфликта, «кроме личных амбиций занять пост директора НИИ ДОиГ и недовольства справедливыми требованиями нового руководства работать по современным стандартам», нет.

Георгий Менткевич оказался недоступен для комментариев “Ъ”.

Президент Национального общества детских гематологов и онкологов, президент НМИЦ ДГОИ Александр Румянцев сообщил журналистам, что «в центре дети не останутся без медицинской помощи». «Общество специалистов, а также центры Москвы и Санкт-Петербурга не оставят пациентов без лечебной работы»,— пояснил господин Румянцев. По его словам, в случае «эскалации» увольнений на работу в детское отделение придут другие специалисты, «чтобы выполнить свой долг перед пациентами».

Как “Ъ” сообщили в пресс-службе НМИЦ имени Блохина, «коллеги шантажировали в соцсетях руководство своим уходом от больных детей, что вызвало осуждение медицинского сообщества». Александр Румянцев назвал «втягивание пациентов во внутренние разбирательства серьезной ошибкой этического характера». Действия врачей осудил и президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, назвав коллективное увольнение шантажом и безобразием, так как оно ставит под угрозу здоровье детей. Господин Рошаль порекомендовал врачам искать «другие способы решения конфликта», потому что ставить «любые амбиции на одни весы со здоровьем детей нельзя».

Специалист по связям с общественностью профсоюза «Альянс врачей» Ирина Кваско-Алясова подтвердила “Ъ”, что Георгий Менткевич «с июня бесплатно работал в отделении трансплантации костного мозга». «Он создавал это отделение, а в сентябре ему сообщили, что в его услугах больше не нуждаются и отделение возглавит другой человек — Кирилл Киргизов, который придет из НМИЦ ДГОИ»,— пояснили в профсоюзе. «В этом профсоюз "Альянс врачей", членами которого являются многие работники Центра Блохина, и среди них Георгий Менткевич, увидели нарушение своих прав,— рассказала госпожа Кваско-Алясова.— Они пожаловались руководству на переработки, увеличившиеся нагрузки, онкологи не успевают лечить людей из-за бюрократизации и бумажной работы, которую вынуждены делать с утра до ночи».

По словам руководителя группы мониторинга Центра социальных и трудовых прав Анны Очкиной, ситуация с конфликтом в онкоцентре Блохина — не первая угроза массовых увольнений медработников.

«В сфере здравоохранения периодически вспыхивают протесты, в основном их проводит профсоюз медработников "Действие", сейчас к ним присоединился профсоюз "Альянс врачей",— пояснила госпожа Очкина.— Активность работников здравоохранения в защите своих трудовых прав связана с переработками, низкими зарплатами, бюрократизацией работы, ужасными условиями труда».

Мария Литвинова