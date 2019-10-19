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Правительство одобрило отмену экзаменов на статус носителей русского языка украинцам и белорусам
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«Аэрофлот» оштрафовали на 290 тыс. руб. за задержки багажа в Шереметьево
06:49
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14:12
Силуанов выступил за «более амбициозную» программу приватизации
14:09
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13:54
Минфин допустил отказ от внешних заимствований в долларах в 2020 году
13:48
Правительство поддерживает идею более быстрого снижения ставки ЦБ
12:54
Путин поручил помочь пострадавшим при прорыве дамбы в Красноярском крае
12:46
Выплаты пострадавшим при прорыве дамбы в Красноярском крае оцениваются более чем в 25 млн рублей
12:35
Исполняющий обязанности мэра Магаса покинул пост после месяца работы
12:27
Более 180 человек пострадали во время протестов в Каталонии
12:09
В России упростили регистрацию иностранцами других приезжих в своем жилье
11:52
Полицейского ударили ножом в переходе метро «Савеловская» в Москве
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(обновлено: 19.10.2019)
Увольнение врачей из онкоцентра имени Блохина
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3
«Ситуация в детском центре будет только ухудшаться»
Чиновники и уволившиеся из онкоцентра имени Блохина врачи так и не смогли поговорить
2
В Минздраве заявили о неэффективных протоколах лечения в онкоцентре имени Блохина
Уволившиеся детские онкологи не согласны с такими выводами
Минздрав сместил фокус на нарушения в онкоцентре имени Блохина
Какие проблемы в работе медучреждения выявила специальная комиссия
Между детскими онкологами и руководством поставят комиссию
Какие проблемы выявил конфликт в НМИЦ онкологии имени Блохина
14
Участники конфликта в онкоцентре разошлись в диагнозе
Увольнение медиков пока не принято руководством НМИЦ имени Блохина
12
Прогрессирующий онкологический конфликт
26 детских онкологов намерены уволиться из НМИЦ имени Блохина из-за трений с новым руководством
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