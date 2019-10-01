«Формула Штайнмайера» довела до нормандского саммита Первая встреча президентов России и Украины может состояться до конца года

Германия, Россия, Украина и Франция могут приступать к подготовке саммита в «нормандском формате». Шанс на то, что он состоится до конца года, появился после того, как Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины сняла вопросы, препятствовавшие проведению встречи лидеров стран четверки. На заседании ТКГ 1 октября в Минске согласован и подписан документ, расшифровывающий «формулу Штайнмайера», а также принято решение о разведении сил и средств конфликтующих сторон в Петровском и Золотом.

На заседании ТКГ в Минске случилось событие, которого ожидали еще 18 сентября. Тогда, напомним, в повестке встречи было утверждение единой редакции «формулы Штайнмайера». Она была предложена президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в бытность главой МИД и предполагает вступление в силу закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными. Об утверждении «формулы Штайнмайера» “Ъ” сообщил источник, знакомый с ходом переговоров. Само заседание ТКГ еще не закончено.

Участники ТКГ должны были согласовать конкретные сроки и механизм разведения сил и средств конфликтующих сторон близ населенных пунктов Петровское и Золотое.

На том, что саммит, который власти Франции предлагают провести в Париже, состоится только в случае решения указанных вопросов, настаивала Москва.

18 сентября представитель Украины в контактной группе экс-президент этой страны Леонид Кучма отказался поставить свою подпись под документом, который ранее согласовали советники лидеров Германии, России, Украины и Франции Ян Хеккер, Владислав Сурков, Андрей Ермак и Эмманюэль Бонн.

Содержание этого документа “Ъ” опубликовал 19 сентября. Согласно ему, закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) «вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах». В формулировке отмечается, что закон об особом статусе будет действовать на временной основе до дня опубликования миссией наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ итогового доклада о выборах. Когда и если ОБСЕ признает выборы соответствующими всем стандартам, закон начнет действовать на постоянной основе. Осталось ли содержание неизменным пока неясно — подписанный документ еще не опубликован.

Вопрос о разведении сил и средств Москва и непризнанные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) увязывали с одобрением общей редакции «формулы Штайнмайера». Поскольку ее не утвердили, вопрос разведения сил тогда также отпал.

1 октября ТКГ выполнила все условия. Это, говорит собеседник “Ъ” в МИД России, создает условия для начала подготовки саммита. Он допустил, что встреча лидеров четверки может состояться уже в этом году.

Если прогноз сбудется, президент России Владимир Путин в Париже впервые очно пообщается с новым украинским лидером Владимиром Зеленским.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая во вторник с речью перед депутатами Европейского парламента в Страсбурге, анонсировал саммит задолго до окончания заседания ТКГ. «В ближайшие недели у нас состоится саммит глав государств и правительств в "нормандском формате". И мне бы очень хотелось, чтобы мы вышли на новый этап»,— приводит слова президента Франции ТАСС. Эмманюэль Макрон напомнил, что летом состоялся обмен пленными между Россией и Украиной, «и теперь нам следует продвигаться в реализации положений того, что сейчас называют "компромиссом Штайнмайера"».

Владимир Соловьев, Минск