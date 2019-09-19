Контактная группа сорвала контакт

Саммит «нормандской четверки», на котором должны были впервые встретиться российский и украинский президенты, а также обговорены планы урегулирования конфликта на востоке Украины, в ближайшее время не состоится. Переговоры лидеров Германии, России, Украины и Франции отложены на неопределенный срок, поскольку Трехсторонняя контактная группа по Донбассу 18 сентября не утвердила единую редакцию «формулы Штайнмайера» и не договорилась о разведении конфликтующих сторон. Специальный корреспондент “Ъ” Владимир Соловьев наблюдал за тем, как в Минске не случилась сенсация, и ознакомился с документом, из-за которого сорвался саммит.

Минск вместо Парижа

Встреча Трехсторонней контактной группы (ТКГ), проходившая в Минске 18 сентября, закончилась провалом. Планировалось, что именно на ней стороны достигнут договоренностей, которые позволят провести в Париже саммит в «нормандском формате». О необходимости этой встречи в последнее время не раз заявляли президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Оба отмечали, что собраться хорошо бы в сентябре.

Москва поддерживала идею саммита. Помощник российского президента Юрий Ушаков допускал встречу в октябре. Но с условием: сначала надо выполнить прежние договоренности глав четырех государств — развести силы и средства конфликтующих сторон, а также оформить в документ и скрепить подписями «формулу Штайнмайера». Ее, будучи главой МИД ФРГ, предложил нынешний президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Формула предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными.

Хотя этот сценарий урегулирования конфликта в Донбассе постоянно обсуждается, он никогда не оформлялся в договоренность на бумаге.

11 сентября советники лидеров Германии, России, Украины и Франции Ян Хеккер, Владислав Сурков, Андрей Ермак и Эмманюэль Бонн согласовали общую редакцию «формулы Штайнмайера». Об этом “Ъ” рассказал российский чиновник, знающий о содержании и результате дискуссий. О предварительном согласовании позиций всех четырех сторон заявил и представитель России в ТКГ Борис Грызлов.

После переговоров советников, которые велись в режиме переписки и по телефону, было условлено утвердить документ 18 сентября на заседании ТКГ в Минске. В известность об этом, отмечает собеседник “Ъ”, был поставлен представитель действующего председателя ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик. Принятие формулы и разведение сил создавало условия для того, чтобы главы МИДов стран «нормандской четверки» приступили к подготовке саммита.

Но план не сработал.

Еще до окончания встречи в Минске представитель Украины в политической рабочей группе Валерий Гребенюк вышел с заседания и расположился на диване в лобби «Президент-отеля», в котором проводятся встречи. Он сказал “Ъ”, что бумагу не подпишут.

Вскоре прогноз дипломата сбылся. Нерешенным остался и вопрос разведения сил сторон конфликта в населенных пунктах Петровское и Золотое.

Борис Грызлов во всем обвинил Киев, который «поставил под угрозу саммит "нормандской четверки"». «Представители Киева отказались подписать "формулу Штайнмайера" — то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса. Это тот самый документ, который был согласован 11 сентября политическими советниками лидеров стран "нормандской четверки" и предложен контактной группе для подписания. Тем самым Киев сорвал и принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом, поскольку вопросы безопасности должны быть синхронизированы с политическими вопросами»,— заявил господин Грызлов. Представитель Украины в ТКГ экс-президент Леонид Кучма покинул Минск без комментариев.

Согласованные разногласия

В Киеве заявили, что к саммиту были готовы. Причем глава украинского МИДа Вадим Пристайко заявил, что его планировали провести 17 сентября. Но российская сторона не могла принять участие в этой встрече. «Вы знаете, что президент Зеленский был готов встретиться, и эта встреча должна была состояться вчера (17 сентября.— “Ъ”). К сожалению, Российская Федерация в этот раз по техническим причинам не смогла принять участие, хотя и французская, и немецкая делегации были готовы к этой встрече»,— цитирует господина Пристайко украинский «Интерфакс».

Заявление главы украинского МИДа не стыкуется с позицией главы МИД РФ Сергея Лаврова и помощника Владимира Путина Юрия Ушакова. Оба не раз жестко обуславливали проведение саммита утверждением «формулы Штайнмайера», а также разведением сил в Петровском и Золотом. Прокомментировал господин Пристайко и договоренность по формуле. Он сообщил, что она была достигнута на последней встрече советников президентов стран «нормандской четверки» в Берлине 2 сентября. И уточнил, на что дала согласие Украина: «Закон об особом статусе (отдельных районов Донецкой и Луганской областей — ОРДЛО.— “Ъ”) вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека.— “Ъ”) ОБСЕ». «Это то, что записано в решении. Больше там ничего нет. Надо, чтобы все партии, представленные за этим столом, все медиа, представленные здесь, имели доступ к выборам и так далее. Только тогда выборы могут быть признаны соответствующими стандартам ОБСЕ»,— сказал министр на проходившем 18 сентября в Киеве заседании комитетов Верховной рады по вопросам внешней политики и интеграции Украины с ЕС.

В распоряжении “Ъ” оказался согласованный вариант текста, который не был подписан в Минске. Он занимает полстраницы и прописывает имплементацию «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.

Согласно ему, закон об особом статусе «вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах». Еще в формулировке, не ставшей документом, отмечается, что закон об особом статусе будет действовать на временной основе до дня опубликования миссией наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ итогового доклада о выборах. Когда и если ОБСЕ признает выборы соответствующими всем стандартам, закон начнет действовать на постоянной основе.

Сам текст выглядит безобидно. Но российская сторона, а также непризнанные Донецкая и Луганская народные республики исходят из того, что он должен быть интегрирован как в уже принятый Украиной закон об особом статусе ОРДЛО, так и в конституцию страны. Однако Вадим Пристайко отдельно оговорился: выборы в ОРДЛО, предусмотренные «формулой Штайнмайера», могут состояться только после «соответствующей подготовки».

Что под ней следует понимать, пояснил депутат пропрезидентской партии «Слуга народа» Егор Чернев. У себя в Facebook он написал, что позиция украинской стороны однозначна: сначала в ОРДЛО следует провести оборонные мероприятия — установить контроль над границей с РФ и «разоружить российские и пророссийские бандформирования»,— а затем уже политические, то есть выборы. Депутат добавил, что министр также заверил депутатов: «Закрепления особого статуса оккупированных территорий в конституции (Украины.— “Ъ”) не будет».

Судя по всему, такая позиция Украины и стала причиной срыва подписания согласованной формулы. После провального заседания в столице Белоруссии Сергею Лаврову позвонил его немецкий коллега Хайко Маас. Дипломаты, как сообщили в МИД РФ, обсудили выполнение минских соглашений «в ситуации, когда предложения, рассмотренные на встрече внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского формата", не были поддержаны представителем Киева на заседании контактной группы в Минске». Других деталей разговора не приводится. Но и без них ясно, что переговоры в тупике, а выстраивание Москвой отношений с новой украинской властью сильно осложнилось.

Собеседник “Ъ” в администрации президента РФ прокомментировал скандал так: «"Формула Штайнмайера" зафиксирована на бумаге, она является приложением к письму, под которым стоят подписи политических советников "нормандского формата" — Суркова, Хеккера, Бонна и Ермака. В своем письме они, в том числе и Ермак, попросили участников контактной группы подписать согласованную помощниками формулу. Но украинская сторона в очередной раз увильнула от договоренностей, несмотря на согласование текста помощником украинского президента».

Владимир Соловьев, Минск