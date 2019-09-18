Владимир Путин и Владимир Зеленский отдаляются друг от друга

В трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины возникли разногласия. Источники “Ъ”, знающие о содержании переговоров, сообщили, что Киев отказался утвердить согласованную ранее общую редакцию «формулы Штайнмайера». Это может сорвать разведение сил и средств конфликтующих сторон в Петровском и Золотом и, как следствие, ставит под угрозу проведение саммита в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина, Франция).

О тупике в переговорах на заседании ТКГ в Минске “Ъ” сообщил источник, знающий об их содержании. По его словам, украинская сторона отказалась утвердить общую редакцию «формулы Штайнмайера» (названа по имени экс-главы МИД ФРГ, а сейчас президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными).

По словам источника “Ъ”, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявил на заседании, что не подпишет согласованную редакцию «формулы Штайнмайера», поскольку это вызовет протесты в его стране.

Таким образом, говорит собеседник, срывается договоренность советников лидеров стран «нормандского формата». Согласно ей, на сегодняшнем заседании должны были согласовать формулу и сроки разведения сил и средств. Этого не произошло.

Отказ в беседе “Ъ” подтвердил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Валерий Гребенюк. Хотя заседание еще продолжается, дипломат в нем участия не принимает — он ушел в знак протеста и дожидается окончания встречи в лобби минского «Президент-отеля».

Владимир Соловьев, Минск