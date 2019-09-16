Флебологи вступились за своих

Ассоциация флебологов России (АФР) выступила в поддержку арестованных в Нижегородской области вице-президента ассоциации, главврача Балахнинской центральной районной больницы Максима Кудыкина и хирурга больницы в Дзержинске Андрея Васягина. Их обвиняют в продаже пациентам бесплатного медицинского оборудования в 2016 году. В обращении флебологов говорится, что врачи предложили пациенту купить стент из-за отсутствия оборудования в больнице. Однако следствие настаивает, что обвиняемые обманом вынудили потерпевшего перевести 182 тыс. руб. на счет компании по продаже автотранспорта.

Ассоциация флебологов России организовала сбор подписей в поддержку обвиняемых в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) нижегородских врачей Максима Кудыкина и Андрея Васягина. Оба по решению Нижегородского райсуда арестованы до 10 ноября, сейчас они находятся в СИЗО-1. Профессиональное сообщество просит изменить врачам меру пресечения, указывая, что оба воспитывают несовершеннолетних детей и вряд ли представляют общественную опасность.

К утру 16 сентября обращение подписали 6,5 тыс. человек. «Неужели нельзя изменить меру пресечения? Не убегут доктор Кудыкин и доктор Васягин ни от своих малолетних детей, ни от следствия. Мы берем на поруки своих товарищей и призываем вас содействовать изменению меры пресечения врачам. Врачи должны заниматься больными, а не сидеть в тюрьме»,— говорится в письме врачей. Это обращение АФР планирует направить генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и президенту союза «Национальная медицинская палата» Леониду Рошалю. Инициаторами сбора подписей стали профессор Сургутского государственного университета Константин Мазайшвили, вице-президент Санкт-Петербургской ассоциации флебологов Евгений Илюхин, член правления Балтийского общества флебологов Матвей Париков, доцент Казанской государственной медицинской академии Дмитрий Славин, заместитель главного врача Медицинского института имени Березина Михаил Черкашин. Они же организовали сбор средств на оплату услуг адвокатов для обвиняемых.

Врачи настаивают, что пациенту предложили купить стент у компании-поставщика, поскольку больница на тот момент стентами для периферийных артерий не располагала.

«Операция была проведена, а пациент в итоге написал жалобу в соответствующие инстанции, и вот сейчас, спустя почти четыре года врачей внезапно задержали»,— говорится в тексте обращения.

Максима Кудыкина и Андрея Васягина обвиняют в продаже пациенту Константину Шилкину в 2016 году медицинского оборудования, которое полагалось ему бесплатно по программе обязательного медицинского страхования. Как сообщает Нижегородский райсуд, всего врачи похитили у пациента 182,5 тыс. руб.

Сам потерпевший в беседе с “Ъ” пояснил, расследование дела шло больше двух лет, пострадавшими по делу проходят еще восемь человек, а сумма ущерба достигает 1,1 млн руб. По его словам, всего за годы работы Андрея Васягина в Дзержинской больнице он записал в свою «черную бухгалтерию» 125 человек. «Андрей Васягин со своего компьютера распечатывал платежку, куда надо деньги переводить. Средства уходили на счета компании "Антей"»,— рассказал господин Шилкин. По информации райсуда, фирма занимается продажей автотранспорта и не осуществляет поставки медицинского оборудования, о чем врачам было известно. В материалах уголовного дела, которые Константин Шилкин разместил у себя на странице в соцсети, имеются фотографии Максима Кудыкина и Андрея Васягина. На снимках они с веером из купюр и бутылкой коньяка.

По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Антей» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2015 году. Уставный капитал составляет 50 тыс. руб. Основной вид деятельности — торговля автотранспортными средствами. Директором компании является Сергей Шалашов, который в августе 2016 года приобрел 50% долей компании, а затем выкупил остальную часть компании у прежнего собственника Ильи Бодрова. В настоящее время фирма ликвидирована.

Адвокат Максима Кудыкина от комментариев отказалась, сославшись на то, что не получила согласия от подзащитного. Связаться с адвокатом Андрея Васягина не удалось.

В феврале 2019 года нижегородская прокуратура уже сообщала о случаях продажи пациентам дорогостоящих имплантов, которые также были им положены по программе обязательного медицинского страхования. Тогда сумма ущерба не называлась, но пострадавшими числились 175 человек. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан»). О появлении в деле подозреваемых не сообщалось.

Анастасия Еремина, Нижний Новгород