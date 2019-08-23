Врачам хватило работы, но не зарплаты

Шесть из десяти хирургов городской больницы №1 Нижнего Тагила (Свердловская область) подали заявления об увольнении, объяснив это возросшей нагрузкой и низкой заработной платой. Аналогичная ситуация в городе произошла меньше месяца назад в еще одном медучреждении, откуда ушли четыре хирурга. В областном минздраве создали комиссию для проверки ситуации и сообщили “Ъ”, что зарплата хирургов превышает 70 тыс. руб. в месяц. Однако в профсоюзе «Альянс врачей» заявляют, что такую сумму можно получить, только работая на несколько ставок и увеличивая количество дежурств.

Информация о массовом увольнении хирургов в Нижнем Тагиле появилась накануне в местных СМИ. «Нагрузка очень высокая, она не соответствует заработной плате»,— пояснил “Ъ” причины ухода врачей заведующий первого хирургического отделения городской больницы №1 Юрий Изотеев. По его словам, нагрузка на специалистов существенно возросла после увольнения их коллег — четырех хирургов из Демидовской городской больницы: «Оттуда врачи ушли, и пациентов стали распределять между городской больницей №4 и нашей».

Уволившиеся из Демидовской больницы хирурги ранее объясняли свой уход высокой нагрузкой и состоянием хирургического отделения, которое нуждается в капитальном ремонте.

Как сообщил главный врач больницы Сергей Овсянников, с 26 августа к работе приступит врачебная бригада специалистов из лечебных учреждений Екатеринбурга: «Сейчас в больнице работают семь специалистов, еще шесть врачей по совместительству». Он подтвердил информацию о необходимости ремонта хирургического отделения: «Заявки на выделение финансовых средств и проведение капитального ремонта направлены в министерство». Работы планируют начать «после рассмотрения документов и выделения средств».

Руководство городской больницы №1 отказалось комментировать ситуацию до окончания проверки: «Ведется проверка. Официальную точку зрения мы выразим после ее окончания». Пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков сообщил “Ъ”, по поручению министра здравоохранения области Андрея Цветкова создана расширенная комиссия для проведения проверки и выработки решения по сложившейся ситуации, в которую вошли как представители ведомства, так и представители общественных организаций, в частности, ОНФ и профсоюзов, а также общественного совета при минздраве. «Сейчас комиссия разбирается, насколько обоснованы претензии врачей и есть ли нарушения при начислении им заработной платы»,— сказал господин Шестаков, добавив, что Демидовская больница и городская больница №4 «подстраховывают (больницу №1/— “Ъ”) по направлению хирургической помощи». По его словам, «с жалобами из этой больницы (№1.— “Ъ”) и медперсонала никто не обращался»: «О заявлениях узнали из СМИ». По данным минздрава, зарплата хирургов в Нижнем Тагиле составляет 70–130 тыс. руб. в зависимости от квалификации и опыта.

Глава общественной организации по защите прав пациентов «Здравоохранение» Максим Стародубцев отметил, что Нижний Тагил много лет является очагом напряженности в сфере здравоохранения.

«Врачи видят, что на них нагружают много работы и спрос с них большой. А вознаграждение неадекватно». Помимо Нижнего Тагила в качестве потенциально опасных горячих точек эксперт назвал Первоуральск, Каменск-Уральский и Серов — «крупные города, где существует исторический запрос на качественную медицину, где медицина была качественной и где ее уровень сейчас существенно упал». Председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева связала ситуацию со старыми майскими указами президента РФ о необходимости поднять зарплаты врачам: «Пока к нам из Нижнего Тагила не обращались за помощью, но я знаю, что, например, в Свердловском или Пермском краях средняя зарплата врачей составляет 22–25 тыс. руб. на ставку. Чтобы ведомства смогли получить то, что они пишут в отчетах, врачам надо работать на полторы-две ставки, куда прибавляются оплата каких-то должностей по совместительству. Планы выполняются только на бумаге и только благодаря числу отработанных часов, в отчетах же стоит только сумма».

Анастасия Реутова, Екатеринбург; Валерия Мишина