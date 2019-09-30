Домогательства преодолимой силы

Депутат Госдумы Оксана Пушкина (ЕР) сообщила “Ъ”, что до 1 октября парламентарии подготовят проект «Об основах профилактики домашнего насилия». Это повлечет за собой разработку двух законопроектов «О равенствах женщин в трудовых отношениях» и «О сексуальных домогательствах». Они должны стать полноценным эквивалентом отклоненного в прошлом году законопроекта о гендерном равенстве. Госпожа Пушкина утверждает, что с темой домогательств она идет «против мнения всего депутатского корпуса, в том числе коллег по фракции». В партии отмечают, что еще не видели инициатив коллеги, но готовы их рассмотреть. Сенатор Екатерина Лахова считает, что в России закон и так закрепляет равноправие мужчин и женщин, а продвижение женщин «на уровень принятия решений» могло бы обеспечить введение внутрипартийных квот. Эксперты согласны с необходимостью обсуждения инициатив в Госдуме, но опасаются, что проблему могут высмеять в стенах парламента.

Законопроект «О государственных гарантиях прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации» был разработан в 2003 году и отклонен Госдумой в 2018 году. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и члены профильного комитета сообщили тогда, что «проект устарел» и его легче написать заново, чем переработать. «Правопреемником» законопроекта должен был стать документ, направленный на устранение неравенства женщин и мужчин на работе. В процессе разработки он разделился на два отдельных законопроекта — «О равенствах женщин в трудовых отношениях» и «О сексуальных домогательствах».

К формированию итоговых вариантов этих инициатив Оксана Пушкина перейдет после доработки законопроекта о профилактике домашнего насилия, вводящего институт охранного ордера, запрещающего агрессору приближаться к жертве.

Проект о трудовом равенстве полов должен обеспечить равные уровни зарплат и премий для женщин и мужчин на равных должностях, а также учесть «способы поощрения работодателей, принимающих меры по устранению гендерного неравенства», список которых «еще обсуждается». Госпожа Пушкина считает, что необходимо поощрять также образовательные инициативы для женщин «в традиционно мужских областях занятости — науке, технологии, инженерии, математике». В законе о харассменте «предстоит прописать целый ряд терминов, которых ранее в законодательстве не существовало»,— в частности, само понятие «сексуальные домогательства», сообщила госпожа Пушкина “Ъ”. Она добавила, что хочет решить и проблему «публичных высказываний, унижающих честь и достоинство женщин». При этом, по словам депутата, ее позиция по этому вопросу не совпадает с «мнением всего депутатского корпуса, в том числе коллег по фракции».

Автор отклоненного в 2018 году законопроекта о гендерном равенстве председатель Союза женщин и сенатор Екатерина Лахова сообщила “Ъ”, что разрабатывала проект закона «О равноправии», который должен был заменить устаревший документ, но он не был поддержан общественниками. Сенатор считает, что Конституция и уже принятые законы обеспечивают равенство прав мужчин и женщин, поэтому сейчас у общества нет запроса на принятие гендерного закона. Проблему с «продвижением женщин на уровень принятия решений», по ее мнению, можно решить с помощью введения внутрипартийных квот.

Сразу несколько собеседников “Ъ” из «Единой России» заявили, что не видели инициатив госпожи Пушкиной, не обсуждали их на общих площадках и поэтому пока не готовы их комментировать даже на концептуальном уровне. При этом во фракции «не противодействуют принятию этих законопроектов».

Руководитель фракции ЕР Сергей Неверов подтвердил “Ъ”, что Оксана Пушкина не выносила свои инициативы на обсуждение фракции:

«У нас есть экспертные площадки, где мы обсуждаем темы, которые у нас возникают. Если у Оксаны Пушкиной есть инициативы и она в рамках экспертных площадок предложит обсуждение, будем обсуждать». Господин Неверов также ответил на вопрос об анонсированном ранее, но не внесенном законопроекте единоросса Руслана Бальбека о приравнивании сексуального домогательства к изнасилованию: «Это была тоже вслух озвученная идея, которую он не вносил и ни с кем не обсуждал».

Сопредседатель рабочей группы по разработке законодательства о профилактике домашнего насилия президентского Совета по правам человека политолог Екатерина Шульман в беседе с “Ъ” выразила сомнение в том, что законопроект о сексуальных домогательствах будет принят нынешним созывом Госдумы. С другой стороны, отмечает эксперт, еще несколько лет назад и законопроект о домашнем насилии выглядел «безнадежным», а сейчас его поддерживает председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, что повышает его шансы. Отметим, 25 сентября госпожа Матвиенко заявила о приоритетности темы противодействия домашнему насилию и сообщила, что рабочая группа Совфеда уже подготовила предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере.

Председатель движения «За права женщин» адвокат Людмила Айвар в беседе с “Ъ” ставит под сомнение инициативу о предоставлении работодателям, нанимающим женщин, каких-либо поощрений в виде льгот или выплат: «Может, тут все-таки проще проконтролировать заработную плату, которую мужчины и женщины получают на равных должностях? И налоговая инспекция могла бы задавать об этом вопросы работодателям». Говоря о сексуальных домогательствах, госпожа Айвар отметила, что в Уголовном кодексе существует ст. 132 «Насильственные действия сексуального характера», которая теоретически могла бы защищать жертв харассмента, но на практике в таких случаях не применяется. По мнению адвоката, можно исправить ситуацию, если Верховный суд, Генпрокуратура и Следственный комитет уточнят механизм действия этой статьи. Она согласна с госпожой Пушкиной в том, что вопрос о сексуальных домогательствах нужно поднимать в Госдуме — но так, чтобы его не «высмеяли».

Кира Дюрягина, Владимир Хейфец