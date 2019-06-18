Депутат Госдумы разрабатывает законопроект, предусматривающий лишение свободы за харассмент

Депутат Госдумы от «Единой России» Руслан Бальбек готовит законопроект, который предусматривает до шести лет лишения свободы «за настойчивое приставание к людям и домогательство сексуального характера». Он отметил, что домогательства и приставания, которые сейчас не относятся к преступлениям, наносят жертве психологическую травму.

«Особое внимание уделено проявлению харассмента в отношении несовершеннолетних... Я внесу предложения о приравнивании наказания за харассмент к наказанию за изнасилование»,— рассказал господин Бальбек «РИА Новости». Депутат уверен, что «реальный уголовный срок за харассмент либо приведет в чувство граждан с пониженной социальной ответственностью, либо будет адекватным наказанием за содеянное».

Руслан Бальбек уточнил, что планирует вынести законопроект на обсуждение экспертно-консультативного совета фракции в ближайшее время. Он уверен, что принятие этого документа улучшит климат в обществе и повысит доверие к власти.

В прошлом году профсоюзы, Центр социально-трудовых прав и ученые НИУ ВШЭ в ходе совместного исследования пришли к выводу, что законодательная база в России «не отвечает реалиям» и «не защищает жертв сексуальных домогательств на рабочих местах». Согласно представленным профсоюзами и учеными данным, о существовании проблемы домогательств на работе свидетельствует от 20% до 30% граждан.

Подробнее — в материале “Ъ” «Какие ваши домогательства».