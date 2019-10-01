К утилизации подтянули покупателей

Повышение нормативов утилизации до 100% приведет к затратам производителей потребительских товаров, предупредили компании Минпромторг. Они намерены переложить издержки на покупателей, для которых цены вырастут до 10%. Усугубит ситуацию то, что Минприроды пытается запретить компаниям самим перерабатывать отходы. Кураторы мусорной реформы настаивают, что производители делают это лишь формально.

Отраслевые объединения подсчитали, как вырастет нагрузка на производителей потребительских товаров в случае реализации предложения Минприроды повысить норматив утилизации на все виды товаров и упаковки до 100%. Свои расчеты союзы на прошлой неделе представили по запросу заместителя директора департамента металлургии и материалов Минпромторга Романа Куприна. Все эти письма есть в распоряжении “Ъ”.

По оценке Союза производителей бутилированных вод (СПБВ; объединяет, в частности, «Акванику», «Акванову», «Шишкин лес»), общая нагрузка вырастет на 6,78 млрд руб. Российский союз производителей соков (РСПС; объединяет «Coca-Cola HBC Россия», PepsiCo, «Сады Придонья» и др.) подсчитал, что дополнительный экологический сбор с отрасли превысит 588 млн руб. В Национальном союзе производителей молока («Союзмолоко») говорят о 4,2 млрд руб. Для отдельных компаний экологический сбор может превысить 1 млрд руб., говорится в проекте письма РСПП.

Увеличение нагрузки обернется ростом цен для конечных потребителей, предупреждают авторы обращений. Так, в СПБВ подсчитали, что стоимость бутилированной воды вырастет на 2,5–5,5%. В РСПС прогнозируют рост цен на соки на 1,5–2,5%. РСПП оценивает рост себестоимости потребительских товаров в 0,3–2%, причем для локальных производителей — ближе к верхней границе. По оценкам «Союзмолока», себестоимость пастеризованного молока увеличится на 1%. В ассоциации «СКО Электроника — утилизация», объединяющей производителей и импортеров бытовой и компьютерной техники, уверены, что стоимость товаров по отдельным категориям увеличится на 10%.

Об идеи Минприроды повысить нормативы стало известно в августе. В этом году компании обязаны утилизировать 5–35% от реализуемой продукции и упаковки или платить экосбор. В 2018 году по этой статье в бюджет поступило 2,2 млрд руб., в случае реализации инициативы сумма вырастет до 136 млрд руб. В Минприроды не отрицали, что увеличение нормативов может спровоцировать рост цен на конечную продукцию на 0,25–1,5%. В Минприроды, Минсельхозе и Минпромторге не смогли подготовить комментарии для “Ъ” с 27 сентября.

Усугубляет ситуацию то, что Минприроды предлагает ввести пятилетний мораторий на самостоятельную утилизацию отходов производителями, что сейчас практикуется. Разработать этот вопрос Минприроды поручил 13 сентября вице-премьер Алексей Гордеев. В РусПЭК (объединяет производителей упаковки и продовольственных товаров) оценивают самостоятельную утилизацию упаковки в 2019 году на уровне 8%. Одновременная реализация обеих инициатив приведет к новому квазиналогу, считает исполнительный директор РусПЭК Любовь Меланевская. По ее мнению, на нет будут сведены все программы бизнеса по развитию инфраструктуры раздельного сбора отходов в России. Это означает, что все производители будут вынуждены перейти на оплату 100% экологического сбора, добавляет исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев.

Инициативы позволят Минприроды достигнуть показателей нацпроекта «Экология», поясняет Любовь Меланевская. К 2024 году 36% всех твердых бытовых отходов, 40% из которых приходится на упаковку, должны перерабатываться, уточняет она. По ее мнению, Минприроды с помощью моратория и нормативов утилизации в 100% консолидирует средства в бюджете и цель будет автоматически достигнута за счет уплаты производителями и импортерами товаров в упаковке экосбора.

Замглавы «Российского экологического оператора», курирующего мусорную реформу, Вячеслав Духин возражает, что мораторий позволит сделать утилизацию более прозрачной. По его словам, на практике предприятия, с которыми у компаний заключены соглашения на утилизацию, перерабатывают отходы только на бумаге, а вместо реальных платежей «мы наблюдаем тотальную подделку документов».

Алексей Полухин, Анна Васильева, Анатолий Костырев