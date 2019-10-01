Минприроды создает Минотходы

Как стало известно “Ъ”, Минприроды предлагает кардинально изменить институт расширенной ответственности производителей и импортеров (РОП). Ведомство предлагает лишить компании права заниматься самостоятельной утилизацией отходов от товаров и упаковки на пять лет, заставив бизнес платить расширенный утилизационный налог. Администрировать его сборы должна ФНС — но распоряжаться средствами будет госкомпания «Российский экологический оператор» — через специально созданный фонд.

В распоряжении “Ъ” оказалась концепция совершенствования института расширенной ответственности производителей и импортеров (РОП). Ее к 3 октября поручал разработать курирующий Минприроды вице-премьер Алексей Гордеев. Предлагаемый Минприроды новый подход к затянувшейся реформе управления отходами потребления, по сути, возвращает ее на уровень 2010 года, когда заинтересованными сторонами лоббировалось появление в России квазигосударственного оператора-монополиста, который бы замкнул на себе все денежные потоки и процессы принятия решений в отрасли. В силу того, что за восемь лет система, предполагающая появление расширенной ответственности бизнеса за создаваемые им отходы — и частных компаний в области управления отходами (по примеру стран ОЭСР), так и не была создана, в предложениях министерства роль производителей и импортеров товаров теперь сводится лишь к уплате утилизационного сбора и подаче отчетности. В предложениях Минприроды предлагается ввести пятилетний мораторий на самостоятельную утилизацию компаниями отходов. Обязательства же по утилизации упаковки предлагается переложить с производителей товаров на производителей самой упаковки, отменив обязательный норматив утилизации как инструмент регулирования.

Как ранее сообщал “Ъ”, в августе Минприроды предложило ввести полную утилизацию товаров и упаковки. Сейчас тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары (речь идет об объеме от 5% до 35% продукции согласно нормативам) нужно утилизировать или платить экологический сбор (в 2018 году — 2,2 млрд руб.). За счет полной утилизации министерство рассчитывает увеличить доходы до 136 млрд руб. В документе, который Минприроды направляло в правительство, также говорилось, что рост нормативов утилизации до 100% может спровоцировать рост цен на продукцию на 0,25–1,5%.

При этом Минприроды предлагает увеличить базу начисления и ставку сбора за отходы (в том числе включив в него инвестиционную составляющую). ППК РЭО по планам ведомства должна стать ответственной за достижение показателей РОП и распорядителем бюджетных средств (что противоречит политике Минфина по консолидации неналоговых платежей). Так, в утильсбор предлагается объединить сегодняшние экологический и утилизационный сборы, а его уплату привязать к факту производства (а не продажи, как сейчас) или импорта готовых товаров и упаковки. Администрирование платежей предлагается передать ФНС, но зачисляться они будут в специальный фонд РОП, которым будет распоряжаться ППК РЭО — фактически это превратит «Российского экологического оператора» в министерство управления отходами. Платеж в фонд должен быть «окрашенным» (его нельзя будет использовать на иные цели, кроме утилизации,— в виде субсидий организациям, которые этим занимаются, и расходов на текущую деятельность ППК РЭО). Если у фонда будут постоянно формироваться остатки средств — ставка должна корректироваться. Сам фонд предлагается создать и запустить до конца 2020 года.

Представитель Ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК (объединяет Apple, Samsung, Sony и др.) Антон Гуськов обращает внимание, что в концепции предлагается отказаться от нормативов утилизации, вводя 100-процентный платеж. «Сейчас производители и импортеры платят экологический сбор только за тот товар, который вывели на рынок, а не произведенный или импортированный, который лежит на складе. А Минприроды предлагает вернуться к принципу обложения всей произведенной и импортированной продукции. В любом случае это отразится на конечной стоимости товара для потребителя». Господин Гуськов также сомневается в эффективности государственного управления механизмом РОП: «Мы видим кучу свалок, в которых виноваты не производители, а государство, которое не справляется с ними. Новая концепция просто убивает инициативы бизнеса по переработке отходов».

Исполнительный директор РусПЭК Любовь Меланевская заявляет, что в ЕС подобный институт был создан бизнесом, а не государством. «Главная цель — исполнить нормативы утилизации наименее затратным способом,— говорит она.— С самого начала бизнес стремился к самостоятельной утилизации. Кроме того, именно на этом настаивало Минприроды». Она напоминает, что после запуска механизма РОП начали создаваться специальные отраслевые ассоциации для самостоятельного сбора и утилизации отходов, компании начали инвестировать в инфраструктуру: «Сейчас совершенно непонятно, что будет с этим большим сектором, если всем этим будут заниматься только переработчики и РЭО»,— говорит госпожа Меланевская. По ее мнению, компании, которые не утилизировали самостоятельно отходы и не уплачивали экосбор, найдут способ избежать уплаты даже в рамках предложенной концепции.

В самом Минприроды “Ъ” заявили, что текущая версия их предложений не является окончательной. Впрочем, концептуально предложения ведомства вряд ли изменятся. “Ъ” продолжает следить за развитием событий.

Анна Васильева, Алексей Шаповалов